El Secretario General del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, cruzó al actor Juan Darthes por la denuncia de violación realizada por Thelma Fardin, quien acusó que fue manoseada y penetrada a la fuerza por el "galán" en una gira de Patito Feo.

"Seria una muy buena.. volate la cabeza de un cohetazo. #Violador", lo cruzó Plaini con un mensaje que se viralizó en la red social Twitter. El sindicalista explotó luego de que el actor desmintiera la acusación de violación y pidiera que se esperen "los tiempos de la Justicia".

Embed Seria una muy buena.. volate la cabeza de un cohetazo. #Violador — OMAR PLAINI (@OMARPLAINI) 12 de diciembre de 2018

Thelma Fardin había denunciado el martes que Darthés la violó en 2009, durante una gira por Nicaragua por la novela Patito Feo, en la que ambos trabajaban. En un duro video mostrado en conferencia de prensa junto a Actrices Argentinas, la mujer reveló los crudos detalles del terrible momento que le tocó vivir.

Fardin relató que "en 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena" y "el único actor adulto tenía 45 años". "Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no", arrancó. "Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección", siguió.