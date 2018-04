Olmedo se defendió de las críticas y tuvo un fuerte cruce con la oposición

El diputado Alfredo Olmedo tuvo un fuerte cruce con la oposición en el recinto cuando pidió la palabra para explicar por qué abandonó el recinto y dejó sin quórum la votación que buscaba legislar contra el aumento de tarifas.

"A mí me convocaron a una sesión a las 10 de la mañana. Vine y no había nadie. Esperé hasta las 11 y tampoco nadie llegó. Entonces, me retiré para respetar el reglamento", explicó Olmedo, ante la oposición que desmentía las palabras del legislador.

Embed Olmedo intentó explicar su salida del recinto que impidió sesionar contra el tarifazo: pic.twitter.com/sxuLBMUpzn — El Destape (@eldestapeweb) 18 de abril de 2018

Más temprano, la diputada de Unidos por una Nueva Argentina (UNA) Graciela Camaño acusó que un diputado del oficialismo fue a la banca de Olmedo y se lo llevó de la sesión imposibilitando que se trate el proyecto.

"Si ustedes están acostumbrados a negociar leyes, yo no. Nadie puede decir que fui corrupto", señaló Olmedo, quien primero dijo que daría lugar a interpelaciones y después impidió que le den la palabra a la oposición.