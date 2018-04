Otra de Alfredo Olmedo: el diputado salteño, conocido por su campera amarilla, se apareció con una pala de juguete del mismo color en una Cámara de Diputados vacía, para posar y sacarse fotos con ella.

Embed

Consultado por A24sobre qué estaba haciendo, contestó: “Voy a probar trabajando, como siempre. Hay que ver si los otros, que armaron la gran estafa, que no vinieron a trabajar el otro día 12 diputados vienen o no. Yo, miren, hasta con la pala vine. Que prueben trabajando, tan simple como eso”, expresó en relación a la sesión de la semana.

La periodista Mariana Contartessi le remarcó que “con esa pala no se levanta ni tierra”, a lo que Olmedo respondió: “Esta pala puede levantar ideas. Yo trabajo, eh”, sustuvo. Al final de la nota, cuando ya se acercaba la hora del inicio de la sesión, se retiró alegando que“la pala ya está desesperada por ponerse a trabajar”.

Embed Adivinen quién pasó por el recinto 20 minutos antes de la sesión a sacarse una foto con una palita amarilla. Ya se fue. pic.twitter.com/zb7uudWhfE — Noe Barral Grigera (@nbg__) 25 de abril de 2018

“Hoy voy a hacer cumplir el horario, una hora antes voy yo. Si a las 11 y media no están, me voy a tener que levantar, no es culpa mía”, se excusó sobre el escándalo que provocó la semana pasada cuando se retiró antes del recinto y no permitió que hubiera quórum para la sesión en la que se trataría el tarifazo. Sobre eso, aseguró que él cumplió con los tiempos estipulados y hubo “una mala interpretación”.

Si bien no quiso anticipar su voto respecto al proyecto contra los tarifazos que presentará la oposición, aseguró que quiere que “le vaya bien a la Argentina”, y, por lo tanto, quiere que “le vaya bien al Presidente” aunque “cuando se equivoca el rumbo” es “el primero en plantearlo”.

Además, luego de cuestionar a diputados de la oposición por no ir a la sesión anterior, aseguró que no les preguntó a sus compañeros de bloque por qué tampoco se presentaron ya que “ellos responden a un líder político”, mientras que su líder “es Dios”.

Por otro lado, anticipó que en las elecciones del año que viene se presentará como candidato a la gobernación de Salta. “Voy a ser gobernador de la provincia, y con mucho orgullo”.