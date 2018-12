Olmedo confesó que mataría a su hijo si está en una marcha y Rial lo destrozó en vivo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado de Cambiemos por Salta Alfredo Olmedo se sinceró sobre su opinión de las movilizaciones de los movimientos sociales y lanzó un brutal comentario de estar dispuesto a “abatir” a su hijo si participa de alguna marcha.

En el programa Debo Decir de Luis Novaresio, le preguntaron al polémico legislador si estaba de con que “abatieran a su hijo si decide participar de una marcha”, a lo cual, sin titubeos contestó: “Yo decidiría abatir a mi hijo si va contra el Estado. No tenga dudas, no dudo en el camino que hay que tomar”.

Embed

El comentario no cayó bien entre los invitado y fue el conductor Jorge Rial quien lo cruzó y aseveró: “Lo único que quiero plantear es que no tomemos en joda lo que dice Olmedo porque él se lo toma un poco en serio. A olmedo hay que tomarselo en serio, dice que hay que matar, abatir, laburantes cuando en la Dictadura se usaba la palabra abatir para no decir que lo habían matado”.

“¿Y cómo terminó? Con 30 mil desaparecidos”, recordó.

Al respecto, Olmedo apeló al negacionismo y replicó que el último golpe de Estado en realidad fue una guerra”, a su vez que, relativizó la cantidad de desaparecidos.

“No hagamos el recuento porque eso es canallesco”, sentenció Rial.