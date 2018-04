Odebrecht: Daniel Rafecas procesó al ex ministro Julio de Vido

El juez federal Daniel Rafecas proceso al ex ministro de Planificación Julio De Vido por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa de Odebrecht, en la que se investigan delitos de corrupción. Asimismo fueron procesados el ex secretario de Energía Daniel Cameron y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar.

El delito que se le imputa está previsto en el art. 265 del Código Penal y establece penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Según estableció el juez “distintas circunstancias hacen aparecer como improbable que el Ministro hubiera sido ajeno a los aspectos más importantes de la implementación del plan".

En una resolución de más de 300 páginas, el magistrado denunció "una serie de actos tendientes a favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada 'Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008'. Esos contratos debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

La mega obra del caso incluyó la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, presupuestada inicialmente en más de 2.300 millones de dólares y que estuvo a cargo exclusivo de Odebrecht. La instrucción dio por probada la existencia de un desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en la adjudicación de la obra pública. Aquella maniobra se formalizó el 6 de diciembre de 2006.