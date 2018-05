Núñez Carmona desligó a Boudou del Caso Ciccone

El empresario José María Núez Carmona desvinculó hoy a su amigo, el exvicepresidente Amado Boudou, en la compra de la exCiccone Calcográfica, al declarar en el juicio oral y público que se sigue por irregularidades en la compra de esa firma.

Ante el Tribunal Oral Federal 4, Núñez Carmona declaró previo a la etapa de alegatos que se inician el 29 de mayo próximo. "Boudou nunca se dedicó a ser empresario, creo que la única sociedad que constituyó fue la mía", dijo el empresario en torno a una firma que él armó en el inicio de su carrera.

Según Núñez Carmona, el negocio de la compra de la exCiccone Calcográfica se lo propuso al exbanquero Raúl Moneta y Boudou "nunca intervino en ningún negocio". Sobre esto último, sumó que no conoce al banquero Jorge Brito y que tampoco estuvo en el casamiento del hijo de éste, Pablo. “Si existe vínculo entre Moneta y Brito yo lo desconozco. A Jorge Brito no lo conozco, a su hijo tampoco. Es mentira que estuve en el casamiento", afirmó.

Núñez Carmona detalló los inicios de su carrera empresarial en la Ciudad de Mar del Plata y cómo luego incursionó en el rubro de la publicidad y la compra de medios de comunicación.

Más tarde, el que declaró fue Boudou, quien dijo que fue una "mentira" que Vandenbroele adquirió la ex Ciccone Calcográfica, haya sido su testaferro. "Vandenbroele, quien fue sindicado como mi testaferro, dijo la verdad. Que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente. Meses y meses diciendo que un fiscal tenía una foto, un video que ya iba a salir y, como siempre sostuve, era mentira", dijo el exfuncionario.

Fue "una mentira que se dio para darle letra a un cuento", se quejó el ex vicepresidente, quien remarcó que nunca existieron las dos reuniones que le adjudicaron con los antiguos dueños de Ciccone. Boudou señaló, además, que "no hubo ni un testigo ni un papel" que lo involucre en un ilícito y que, a partir de la declaración de Vandenbroele se acreditó que el dueño de Ciccone Calcográfica era el ex banquero Raúl Moneta.