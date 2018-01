A través de una serie de mensajes de Whatsapp se determinó que el policía acusado de atropellar a un cartonero durante la segunda marcha por la Reforma Previsional intentó amedrentard a un compañero que fue testigo de la situación.

Dante Barisone, el efectivo acusado, le mandó una serie de mensajes a su colega del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales Alejandro Irarzábal donde le pedía que mantuviera silencio, según reveló el portal Infobae.

"Igual mantengamos silencio por unas semanas", le escribió Barisone a Irarzábal, quien respondió: "Si por siempre porque si pasa algo nos re venden es así".

Sin embargo, tres semanas después Irarzábal le confesó a su compañero que terminó diciendo "la verdad", por lo que desestimó los constantes cruces de comunicaciones entre ambos para evitar la incriminación de Barisone.

Entre ambos mensajes hubo varios más en los que quedó demostrado cómo se buscó encubrir a Barisone con ayuda de funcionarios de la Policía Federal para que Irarzábal declare a su favor. Infobae revela hoy esos intercambios que son parte de la causa judicial.

Barisone está acusado de pisar con su moto policial a Alejandro Rosado cuando estaba tirado en el piso en la calle Hipólito Yrigoyen entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen.

Pocas horas después, al mediodía del día siguiente, se produjo la primera comunicación entre ambos, luego de que Irarzábal le mandara a Barisone un link con el video del ataque a Rosado.

Según Infobae, la charla fue:

Barisone: Huuu flash

Barisone: Y bueno que se yo

Barisone: No pasa nada

Barisone: Han pasado cosas peores

Barisone: Y no pasó nada

Barisone: Cosas más serias

Irarzábal: Listo paso no paso nada jaajajsj

Barisone: Si amigo

Barisone: La honda es que no se haga mediática

Irarzábal: Si amigo ya está yo iba a morir callado amigo

Barisone: jajja bien ahí perro

Barisone: Igual mantengamos silencio por unas semanas

Irarzábal: Si por siempre porque si pasa algo nos re venden es así

Más tarde, ante las preguntas de un sargento sobre el hecho, los dos efectivos volvieorn a cruzar mensajes:

Irarzábal: Barisone, Ramos quiere saber el interno de la moto de ese día

Barisone: No lo sé amigo

Barisone: No me acuerdo

Barisone: Amigo fuerza

Barisone: Sos lo único. Me queda.

Con Barisone ya identificado hubo una nueva comunicación iniciado por Irarzábal:

Irarzábal: Que onda Dante que vamos a decir

Barisone: Lo voi a negar

Barisone: Ahí me preguntó

Barisone: Le dije que no

Irarzábal: Y pregunto por mi

Barisone: No amigo

Irarzábal: Quien te preguntó

Barisone: El taquero

Irarzábal: Amigo la 4ta (NdA: una división del GOMF) todos dijeron que vos fuiste

Barisone: si ya sé

Irarzábal: Que te dijo

Barisone: Nada

Irarzábal: Nada de nada

Barisone: Me pregunto así usted se mandó un moco el 18?

Barisone: Y yo le dije que no

Luego de que Barisone fuera detenido y luego liberado por falta de mérito se produjo un cambio de actitud en Irarzábal, que se confesó en otra serie de mensajes.

Irarzábal: Sinceramente disculpa amigo dije la verdad

Barisone: Huuuuu

Barisone: Amigo

Irarzábal: Mi cabeza está igual que la tuya estoy al horno igual

Barisone: No creo que estés como yo

Barisone: Me llamas de un público?

Para ese entonces Irarzábal había concurrido a la División de Asuntos Internos de la Policía Federal para contar como sucedieron los hechos.

Luego de esa conversación, Barisone informó a sus abogados, María Eugenia Gutiérrez y Matías Oviedo, que sostenían su defensa junto con Marcelo Orlando,todos parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, que está a cargo del comisario inspector Sergio Gabriel Usai.

Barisone: Recién Irrazabal me mandó un ws y me dijo "disculpa amigo"

Oviedo: Ajam. Se complica todo

Oviedo: Mucho

Barisone: Ya sé

Barisone: Voi a ir preso

Oviedo: No implica que te vuelvan a detener.

Barisone: Peso es seguro

Oviedo: Que?

Barisone: Que tarde o temprano me van a privar de la libertad.

También le escribió a Gutiérrez.

Barisone: Irarzabal me dijo que dijo la verdad

Gutiérrez: Y bueno Dante

Gutiérrez: Podía pasar eso

Gutiérrez: Era dentro de las posibilidades

Gutiérrez: Seguiremos trabajando, pero esto nos vino a complicar

Gutiérrez: Venía todo bien

Barisone: Y bueno veremos que pasa

Gutiérrez: Tal cual

Gutiérrez: A no desesperar

Barisone: Estoi mui mal

El 10 de enero a la mañana, Gutiérrez le escribió por whatsapp a Barisone.

Gutiérrez: Hola Dante

Gutiérrez: Tenes aunque sea una foto de perfil de wasap de Irarzabal. Estamos en Comodoro Py.

Gutiérrez: Esperando que llegue a declarar.

Gutiérrez: Y si lo vemos pasar

Barisone: Ahí se la pase a Matias

Minutos después, Gutierrez informó:

Gutiérrez: Ahí llegó Irarzabal

Barisone: Joya

Gutiérrez: Recién lo vemos

Antes de brindar su declaración, Irarzábal pidió que no participaran los abogados de su colega porque tenía miedo. En sus confesiones al juez contó: "Sentí que Barisone direccionó la moto hacia un costado y subió el cordón. Como consecuencia de ello, como el vehículo perdió el equilibrio, me trastabillé y caí de pie. Barisone también terminó cayendo al piso con la moto completa. Siempre pensé que había pasado por encima de la vereda, pero cuando miré hacia el vehículo vi que debajo de la moto que conducía Barisone había una persona acostada sobre el piso, a quien mi conductor había pasado por encima con la moto".

Además admitió que tuvo dos encuentros posteriores con Barisone mientras estuvo preso. "En la primera ocasión, pudimos hablar los dos solos sobre lo que había pasado. Barisone me mostró lo que había manifestado en su declaración indagatoria y me dijo que si Asuntos Internos me preguntaba algo en relación al hecho podía asesorarme antes con sus abogados. También me pidió que niegue haber visto cualquier situación", señaló.

Tras la declaración de Irarzábal, el juez Torres ordenó otra vez la la detención de Barisone, quien fue procesado como autor del delito de lesiones graves agravadas por abuso de su función como miembro integrante de las fuerzas de seguridad.