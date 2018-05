Lo llaman “el primer desaparecido en democracia”. Se sabe que la Policía lo torturó hasta matarlo en la comisaría novena de La Plata, pero nunca se descubrió cuál fue el destino de su cuerpo. El estudiante de periodismo Miguel Bru está desaparecido desde el 17 de agosto de 1993, pero ahora un nuevo indicio podría arrojar luz sobre dónde terminó su cadáver.

Durante los primeros días de mayo, desde la causa se ordenó buscar “cuerpos extraños” en la comisaría donde Bru fue visto por última vez con un georadar. No hubo ningún hallazgo, pero gracias a un dato surgido de otra investigación judicial, se cree que el cadáver podría estar en el cementerio local.

A pesar de que el caso ya tiene más de 24 años sin resolverse, recién ahora el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias descubrió un dato clave, mientras analizaba libros de entradas y salidas del cementerio por la inundación del 2 de abril de 2013.

En ellos encontró que, entre 24 y 48 horas después de la fecha de la desaparición de Bru, el personal de la comisaría novena depositó un cuerpo joven como NN en la morgue, que terminó en un osario común, según informó La Nación.

"No es una pista, es un indicio. Si uno se pone a pensar, no hay mejor lugar para esconder un cuerpo que un cementerio", comentó Arias, quien hizo el hallazgo, aunque este dato ya había sido aportado por los periodistas platenses Pablo Morosi y Pablo Romanazzi mientras investigaban las inundaciones.

Por el asesinato de Bru fueron condenados a prisión perpetua en el 2000 los policías Walter Abrigo y Justo López. Si bien se comprobó que ellos torturaron hasta matar al joven estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nunca se supo qué fue de su cuerpo.

"No es una pista certera" dijo Rosa Schonfeld de Bru, la madre del joven desaparecido. “¿Tengo que aceptar esto? No, me hace mal", manifestó a La Nación.

LEÉ MÁS: ROBERTO NAVARRO PRONOSTICÓ QUE EL DÓLAR PODRÍA SUPERAR LOS 30 PESOS