El futuro de Jorge Sampaoli y la selección argentina suma un nuevo capítulo cada día. Cuando ya parecía seguro que se haría cargo del equipo Sub 20 para el torneo disputado en la ciudad de Valencia, el técnico argentino comunicó su cambio de decisión a la Asociación de Fútbol Argentino.

El director técnico tuvo una charla con Tapia en la que le dejó en claro que, si desde Viamonte no hacían una gestión para que estén los futbolistas que él pretende, su intención es que Lionel Scaloni viaje a España para disputar el torneo, según informó la agencia NA.

Como el certamen Sub 20 no es oficial, algunas instituciones argentinas y otras del exterior como el Inter, donde juega Facundo Colidio, hicieron saber que pretenden no dar a los posibles citados.

Este es un nuevo desencuentro entre las dos partes al punto la posible baja del DT para el torneo no le cayó bien a Tapia.

A pesar de este plan de desgaste efectuado por la casa madre del fútbol argentino, Sampaoli no tiene pensado en dar un paso al costado y en caso de que pretendan echarlo, hizo saber que tendrán que sentarse a negociar con su abogado y representante.

