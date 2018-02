Nuevas denuncias de acoso sobre Darthés: Impactante relato de la sobrina de importante cantante

Anita Coacci, actriz y sobrina de la cantante Susana Rinaldi utilizó su cuenta de Facebook para denunciar el acoso sexual que sufrió por parte del actor Juan Darthés. El caso se suma al de Calu Rivero.

"Cuando se calla mucho tiempo quizás al hablar sale todo desordenado y furioso, pero es tiempo", comienza el descargo de Coacci, quien utilizó sus redes para contar el duro momento que pasó con el actor mientras filmaban la serie Gasoleros.

"Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no solo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu Rivero y a todas las mujeres que deben existir y se callaron", denunció.

Así relató el violento momento que vivió: "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'mirá como me ponés'".

"Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco. Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto", detalló la joven en su Facebook.

Coacci destacó la importancia de que estos temas salgan a la luz: "Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante ni quiero cubrir de algún u otro modo a una sociedad e industria que sigue siendo machista y en la que nos rodean personas que bajo su poder creen que pueden hacer con nosotras lo que quieran"..