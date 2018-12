Nueva acusación complica al cocinero Ariel Rodríguez Palacios

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La locutora Silvina Gualtieri afirmó que se está asesorando legalmente para definir si presenta una denuncia en la justicia contra el cocinero de Canal 9 Ariel Rodríguez Palacios. La mujer, que trabajó tres años con el conductor y cocinero en ¡Qué mañana!, se sumó a las acusaciones contra el cocinero que comenzó Geraldine Neuman.

"¡Querida @gegeneumann, estoy con vos! En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví. ¡Hoy me siento más fuerte! Para lo que necesites, ¡acá me tenés! ¡Acá nos tenemos! #Unidas”, manifestó Gualtieri.

Embed Querida @gegeneumann , estoy con vos!

En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví.

Hoy me siento más fuerte!

Para lo que necesites, acá me tenés! Acá nos tenemos!! #unidas pic.twitter.com/M7UuCY2Q2E — Silvina Gualtieri (@SilGualtieriok) 20 de diciembre de 2018

Consultada por La Nación, Gualtieri contó que está “analizando muy seriamente hacer una denuncia en la Justicia”, por lo que de momento no quiere dar más detalles sobre el tema.

Al preguntarle si vivió una mala experiencia con el conductor y cocinero, la locutora fue contundente: “mala experiencia sería poco”.