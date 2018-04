NOVEDADES LITERARIAS

El abismo

Roberto Navarro

Aguilar

Censura. Tarifazo. Desempleo. Endeudamiento. Represión. Corrupción. Persecución judicial, linchamiento mediático... Desde que llegó al poder, el gobierno conservador de Mauricio Macri aumentó salvajemente la desigualdad entre ricos y pobres.

Roberto Navarro escribe para quebrar el cerco periodístico que busca acallar las críticas y para denunciar las funestas consecuencias sociales, económicas y políticas de una gestión que favorece solo a una elite sin reglas que se maneja a base de amistades y pactos.

Con valentía y claridad, el autor revela de modo descarnado y como nadie hasta ahora, lo que realmente piensan los empresarios, jueces y funcionarios que deciden el destino de todo un país. El Abismo es un documento fundamental para evaluar con serenidad la Argentina de los últimos años, entender la dimensión del cambio actual y evitar que el destino sea otra vez la dramática condena a la exclusión de millones de argentinos. "Estoy censurado en televisión y radio. Escribo este libro para quebrar el cerco periodístico que silencia las críticas y para denunciar las funestas consecuencias de una gestión que favorece a una élite y se maneja en base a amistades y pactos. Quiero que vivas como vivo yo este tiempo. Por eso revelo conversaciones y encuentros reservados en los que empresarios, jueces y funcionarios dicen abiertamente lo que piensan del presente del país. Espero que El abismo sea un documento para evaluar la Argentina de los últimos años, entender la dimensión del cambio actual y evitar que el destino sea otra vez la dramática condena a la exclusión de millones de compatriotas", dice Roberto Navarro

¿Por qué?

La rápida agonía de la argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha

José Natanson

Siglo XXI

“Puede resultar incómodo, irritante y hasta doloroso, pero entender que el macrismo pelea y por momentos gana la subjetividad de los argentinos es fundamental para explicar su éxito. Aunque hasta el momento las miradas críticas han hecho algunos planteos pertinentes y valiosos, mi impresión es que no alcanzan para explicarlo, y que no se proponen superar el rechazo que les produce sino reforzarlo. Por eso aquí intento un abordaje distinto, que no apunta a denunciar al macrismo o desenmascarar la perversidad de su alma verdadera sino a explorar los motivos que hicieron que una parte importante de la población se decidiera a apoyarlo. Este es por lo tanto un libro sobre el gobierno pero también sobre la sociedad. El de Macri es un gobierno de derecha, que dejará una Argentina más desigual y egoísta, menos popular y solidaria. Pero se mueve dentro de los límites de la democracia, y reducirlo a una versión de la dictadura o del menemismo no ayuda a captar su complejidad ni a entender su eficacia.”

Por qué es un libro sobre el ascenso y la consolidación del macrismo, pero también sobre el rápido declive kirchnerista, que comenzó cuando Cristina obtuvo su reelección con el 54% de los votos y eso, que era una realidad contingente, se entendió como un dato tallado en piedra. Con un estilo singular, que combina entrevistas periodísticas y anécdotas personales con una argumentación impecable y sólida, José Natanson ha escrito un libro irreverente y despiadado, nunca neutral, que se atreve a hacer algo inédito: pensar sin reforzar creencias previas, ni siquiera las del autor. No importa de qué lado de la grieta estés: va a incomodar tus certezas.

La belleza tiene su ciencia

Mitos y verdades sobre los cosméticos, el cuidado de la piel y el cabello

Florencia Servera

Siglo XXI

¿Qué hay en la belleza y por qué nos importa tanto? Desde tiempos inmemoriales los humanos han acudido a tinturas, pócimas, filtros y otros artilugios para ser mirados y admirados. Los egipcios, por ejemplo, delineaban sus párpados con kohl y las mujeres usaban sombras verdes y azules, colorete en las mejillas y carmín de un rojo intenso en los labios. De ese modo no sólo cautivaban a sus medias naranjas, también obtenían la protección de los dioses. Y, sin saberlo, estaban desarrollando conocimiento científico y tecnológico. No es de extrañar, entonces, que hoy dediquemos tanto tiempo y esfuerzo a que nuestra piel luzca tersa y suave, a realzar con maquillaje ojos y labios, a enrular o alisar el cabello. Y que la belleza (o más bien su búsqueda) haya generado una industria que mueve millones. Florencia Servera incursiona en el glamoroso mundo de los cosméticos y los tratamientos de belleza para revelar sus secretos científicos mejor guardados. Antioxidantes para combatir los radicales libres, colágeno, elastina, ácido hialurónico, cremas antiage: ¿cómo podemos creer que las arrugas van a desaparecer en quince días? En este libro, nuestra autora revela mitos y verdades sobre el mundo de la belleza, y aunque lamenta comunicarnos que no hay cambios mágicos, nos cuenta cuáles son los aportes de la ciencia para vernos bien y saludables, y arrancar suspiros en el próximo congreso de astrofísica, en la reunión de consorcio o en una cita a ciegas.

Viva la revolución

Eric Hobsbawm

Planeta

Desde su llegada a la Cuba de 1960, en pleno entusiasmo por el triunfo de la revolución socialista, hasta un sobrio texto de 2002, el historiador británico Eric Hobsbawm mantuvo un vínculo secreto e íntimo con América Latina. Un vínculo tan intenso que en su autobiografía llegó a escribir que era el único continente fuera de Europa donde se sentía como en su casa. La atracción que Latinoamérica ejercía sobre Hobsbawm se debía a que siempre vio este dilatado territorio como el mejor laboratorio posible para la revolución social, ?un continente hecho para socavar las verdades convencionales?. A estudiar las vicisitudes de estos países se dedicó sin interrupción por cuarenta años de su vida. Este libro reúne por primera vez los textos más notables que el historiador más notable del siglo XX publicó durante esas décadas. Son los grandes temas que recorren su obra: las revoluciones efectivas o posibles, el nacionalismo, el imperialismo europeo y norteamericano, la violencia y las guerrillas, la inequidad y las vías del desarrollo. Si su análisis obtiene resultados sorprendentes se debe a que Hobsbawm nunca recurre a términos y conceptos europeos para aproximarse a las realidades muy diferentes del hemisferio occidental. ¡Viva la revolución! es la obra de un marxista que simpatizaba con las revoluciones y el comunismo pero criticaba la ultraizquierda y los experimentos guerrilleros iluminados, en especial el ?sueño suicida? del Che Guevara en suelo boliviano. En su seguimiento de la izquierda latinoamericana ?que incluye también paisajes vistos desde los trenes y aun el gusto del autor, que también fue crítico musical, por la bossa nova?, muestra mayor respeto por el nacionalismo militar y por el movimiento campesino. Pocas guías mejores para este laberinto de aciertos y desencuentros, milagros y melancolías de América Latina que este libro último y lúcido de Hobsbawm.

Mis latidos

Ideas sobre la cultura del juego

Jorge Sampaoli

Planeta

Jorge Sampaoli le habla en primera persona al mundo del fútbol. Desde Mis latidos se propone darle un marco al amplio abanico conceptual de sus ideas y sentimientos que giran en torno a la pelota. El entrenador de la Selección argentina vuelca su pasión en palabras. Cuenta cómo transmite su mensaje, explica sus métodos de trabajo y establece cuáles son sus parámetros a la hora de conducir un grupo. Sampaoli explica cómo se construyó a sí mismo y la forma en que llegó a hacer un culto del juego de posición y de posesión. También se cuestiona el rol actual de los entrenadores, pone de manifiesto un análisis sobre los medios de comunicación y plantea la necesidad de retomar a las fuentes para que el fútbol vuelva a ser un juego y deje de ser un negocio. En el rol de seleccionador nacional, expresa sus pensamientos políticos y muestra cuál es su mirada sobre los ánimos sociales en un país en el que se embandera. Como lo grafican sus tatuajes, el rock lo acompaña a todos lados y estas páginas tienen sus acordes. Los músicos, sus frases y la rebeldía que representan van de la mano de los dichos del entrenador. El espíritu amateur de sus inicios es el motor del hombre que tiene la responsabilidad de comandar los destinos de un elenco encabezado por quien él considera el mejor jugador de la historia, Leo Messi. La calle, las lecturas, las rondas de amigos y las horas de cine y series son también parte de un hombre que desde hace años se rodea de un cuerpo técnico con el que forma una familia. De las canchas de Ezeiza a los estadios europeos, Jorge Sampaoli viaja pensando en el desafío más grande de su carrera. En medio de esa vorágine, puso la pelota contra el piso y escribió el camino de sus sueños.

En el nombre del padre

Psicoanálisis, teología, filosofía

Martín Esteban Uranga

Editorial Biblos

En este libro Martín Uranga pone a trabajar en estado práctico los pilares fundamentales del psicoanálisis, sin los cuales se desmorona todo el legado freudiano. Sostiene que la única manera para avanzar en la recreación del psicoanálisis reside en no traicionar tanto la letra como el espíritu de la obra de Freud. En tal dirección, insiste que la vigencia del psicoanálisis no reside en aggiornarlo y readaptarlo para hacerlo funcional a las prácticas perversas imperantes en las sociedades de consumo, sino, por el contrario, en reafirmar sus fundamentos: la centralidad del complejo de Edipo asentado en el eje falo-castración, los efectos psíquicos de la diferencia sexual anatómica, la hegemonía del significante del Nombre del Padre, y la cura entendida como la redención a través de la palabra enunciada en transferencia Su lúcida lectura de la obra de Freud hace fuerte obstáculo a ciertas corrientes teóricas que sostienen el relativismo moral, la permisividad hedonista y las “pedagogías libertarias”, y que resultan por ende absolutamente complacientes con las políticas de goce que, al desconocer la Ley del Padre, exaltan el orden pulsional. Enel Nombre del Padre condensa la significación misma de la propuesta del autor, dado que es en y por su Nombre por el cual la vida se sustrae a su destino ya escrito por el deseo del Otro, y se abre a las incertidumbres de todas las promesas del lenguaje: es el Nombre del Padre simbólico el que nos posibilita tomar la Palabra para hablar en nuestro propio nombre y acceder a la experiencia intransferible del evento del lenguaje. (Del prólogo de José E. Milmaniene)

Respirar la vida

Una introducción al trabajo de respiración

Dan Brulé

Urano

Una guía sencilla y revolucionaria que defiende el poder de la respiración para controlar nuestro estado de bienestar, potenciar nuestra mente y mejorar el espíritu. Desde situaciones de estrés elevado hasta pequeños desafíos cotidianos, esta obra nos enseña a utilizar la conciencia y la respiración de manera consciente. Incluye un programa de veintiún días para que el lector empiece a experimentar los beneficios de la respiración. La respiración es el medio de comunicación entre la mente y el cuerpo, entre la consciencia y el inconsciente, entre la mente y el ser. Cada estado fisiológico, psicológico y emocional se corresponde con una pauta respiratoria determinada. Por eso, si alteramos conscientemente las pautas de respiración, podemos transformar nuestro estado físico, mental y anímico para mejorar la vida a todos los niveles. Dan Brulé, pionero y líder mundial del trabajo con la respiración, reúne en este manual de referencia años de estudio y entrenamiento para que el lector pueda experimentar de inmediato las posibilidades que esta técnica ofrece al cuerpo, la mente y el espíritu: ejercicios para aumentar la longevidad y desintoxicar el organismo; propuestas para desatar la creatividad, vencer el estrés o acceder a la mejor versión de uno mismo; pautas de meditación para despertar la intuición, activar el cuerpo energético y alcanzar estados de conciencia elevados…