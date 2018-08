Novedades discográficas

Dúo Karma

Firmamento

El Dúo Karma presenta “Firmamento”, un Disco-Libro hecho de músicas y dibujos originales. Los artistas cubanos lo mostrarán en Buenos Aires en septiembre: curiosidad, poesía y humor no faltarán en estos conciertos para disfrutar en familia, con canciones de los astros, cometas y noches estrelladas a través de contagiosos ritmos del Caribe. A la puesta musical en vivo, que será en formato de dúo -dos voces, guitarra y percusión menor-, se le suman proyecciones escénicas y mapping con la estética e ilustraciones del libro. El disco fue grabado entre La Habana y Buenos Aires. Cuenta con la participación especial de Silvio Rodríguez (quien grabó su voz en “Firmamento”, el tema que da nombre al nuevo material) y también de talentosos músicos cubanos y argentinos. El libro contiene ilustraciones originales de Xóchitl que acompañan las letras de las canciones del disco. Apunta el Dúo Karma: “Dedicado a la curiosidad, al reflejo ancestral por la contemplación de la noche y los astros, la avidez por hacerse preguntas, la diversidad e infinitud del cosmos que habitamos. Lo sistémico, lo circular, lo cíclico, lo que contiene en múltiples capas, son las esencias de Firmamento”. Musicalmente, el disco tiene un intenso sabor a Cuba en sones, chachachá y congas pero también se le siente un gusto a sonoridades más universales. Los arreglos, escritos por Fito e interpretados por reconocidos músicos cubanos y argentinos, también definen el color de este nuevo disco grabado entre La Habana y Buenos Aires. Para completar la esencia, Firmamento cuenta con la participación especial de Silvio Rodríguez que interpreta junto al dúo el tema que le da nombre al Disco-Libro. “Invitamos a Silvio porque lo admiramos profundamente. Es una guía en nuestras vidas desde siempre, desde antes de emprender el camino de hacer canción. Cuando compusimos Firmamento imaginábamos su voz en el tema, su influencia está muy presente en esta canción. Era un sueño elevado que felizmente se cumplió. Así es que surge este abrazo intergeneracional donde el amor compartido por la canción, por la curiosidad, los misterios y belleza del cosmos se manifiestan”, cuenta el Dúo Karma.

Firmamento es también un libro ilustrado, de tapa dura, donde las letras de las doce canciones son recreadas en ilustraciones por Xóchitl en un fondo estrellado que pasa por lunas habitadas por peces y pájaros en pleno vuelo. Gatos-universos que contienen ciudades y océanos. Astros suspendidos en la inmensidad del cosmos. El libro también incluye un glosario de términos para despejar la noche.

Santiago Torricelli Ensamble

Cercanía

La agrupación, conformada en 2015 y liderada por Santiago Torricelli en piano, composición y arreglos, se completa con Elizabeth Ridolfi en viola, Agustín Barbieri en percusión, Manuel Rodriguez Riva en clarinete y clarón y Sebastián de Urquiza en contrabajo (de reciente incorporación en reemplazo de Federico Salgado): una formación instrumental atípica que brinda una amplia gama de posibilidades tímbricas, rítmicas y de registros que se desarrollan bajo un criterio camarístico y en la que todos los instrumentos forman parte, sin jerarquías, de un todo común. Juntos confluyen en este proyecto musical de raíz folclórica argentina en el que combinan composiciones originales con arreglos y recreaciones de obras del cancionero popular, y que hoy plasman en su primer disco de estudio titulado “Cercanía”, que contó, además, con las participaciones de Roxana Amed, Paula Maffia, Nicolás Rainone, Silvia Juan Bennazar y Lucía Herrera como músicos invitados. El ensamble liderado por el pianista y compositor Santiago Torricelli presenta Cercanía el domingo 2 de septiembre a las 21hs. en Café Vinilo, Gorriti 3780, CABA. Informes y reservas: www.cafevinilo.com.ar. Artistas invitados.

Rafael Delgado

Chelfie 1-Territorios

Este disco presenta distintos temas y géneros de la música popular americana actual teniendo al chelo como actor principal. Liderando diferentes ensambles instrumentales, Rafael Delgado aborda la música afroperuana, el folclore, la música de Brasil y el jazz, aprovechando las múltiples posibilidades del chelo para producir melodías cantábiles, sonidos percusivos y bajos sutiles, sirviéndose de un violonchelo alemán de fin del siglo XIX y de un violonchelo de cinco cuerdas construido especialmente por el luthier argentino Gervasio Barreiro. Con producción musical de Mariano Agustín Fernández, Chelfie 1 - Territorios contó con la participación de los siguientes músicos invitados: Diego Tejedor (violín), Emiliano Álvarez (clarinete), Francisco Huici (saxo tenor), Hernán Crespo (acordeón), Leandro Cacioni (guitarra), Mariana Atamás (violín), Mario Gusso (percusión), Oscar Giunta (contrabajo), Pablo Fraguela (piano), Ricardo Cánepa (contrabajo), Rubén Slonimsky (bandoneón), Sepehr Marjouei Nouri (viola) y Victoria Polti (flauta). Durante los últimos diez años, el violonchelista argentino-peruano Rafael Delgado se ha posicionado como uno de los más activos exploradores y difusores del violonchelo en la música popular latinoamericana. Ha participado en proyectos de folclore, tango, música afroperuana, pop y rock, siendo sesionista en más de 35 producciones discográficas, entre los que destacan: Sin líneas en el mapa, Ensamble Arre, Quinteto de Tango La Grela, Hernán Crespo Sexteto, Dúo Polti Delgado, Grupo Vuela Chiringa, Georgina Hassan Trío. Recientemente ha terminado de producir su primer disco solista “Rafael Delgado, Chelfie 1 - Territorios” en el que plasma la búsqueda de una sonoridad más moderna del violonchelo desde la música popular latinoamericana. Rafael Delgado presenta su primer disco solista, Chelfie 1 – Territorios, el jueves 27 de septiembre a las 21 en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Estará acompañado por los músicos Victoria Polti en flauta, Leandro Cacioni en guitarra, Mariano A. Fernández en piano y Mario Gusso en percusión.

Depredamor

Siniestra

Depredamor 4to disco del grupo editado por Acqua Records y declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con composiciones propias que decantan en un entramado sonoro donde lo eléctrico y acústico conviven y las fronteras del tango se expanden. Un violín filoso y las frecuencias envolventes de sintetizadores y samplers se suman al quinteto vibrando al ritmo de una poética lisérgica y cruda que nos devela los invisibles de la ciudad.

Música viva que es atravesada por esta contemporaneidad vertiginosa y corrosiva que somos hoy en Bueno Aires 2018. Siniestra nace en la ciudad de Buenos Aires a fines de 2004, sus composiciones exploran en nuevas sonoridades desde una perspectiva actual de Buenos Aires, atravesando los elementos tradicionales del tango junto a otros géneros como el folclore y el rock. En 2006 edita su primer disco, "La Siniestra", y realiza sus primeras presentaciones en diversos escenarios argentinos. Su segundo disco, "Puente", editado en 2010. En el marco de la presentación de esta obra, que contiene sus primeras composiciones, Siniestra Tango realiza su primer gira internacional y se presenta en Paraguay. En 2014 edita su tercer disco, "Salto", en el que sus composiciones ganan un protagonismo mayor. Con gran recepción en el "Festival Internacional de Tango de Buenos Aires" y en el "Festival de Tango por los Caminos del Vino" en Mendoza. En 2015 el grupo se presenta en el "Festival Cultural de Tequila" en Jalisco, México, y en 2016 participa del "Homenaje a Enrique Santos Discépolo" realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación de la Argentina y de la Embajada Argentina en México. El mismo año presentan en Buenos Aires "Monstruociudad", una obra conceptual de tango contemporáneo en la cual confluyen el teatro, la poesía y la música original del grupo. La presentación contó con la participación del performer Fernando Noy y la dirección y puesta en escena del dramaturgo brasileño Fagner Pavan. En 2017 producen su TERCER gira a México presentándose en el "XI Festival Cultural Ceiba" en Villahermosa, Tabasco y el "VI Festival Internacional de la Cultura Maya" en Mérida, Yucatán. Depredamor saldrá a escena en Bs As el 11 de Octubre de 2018 en el Caff.

Alejandro Polemann

La vida no sería la misma

El 22 de septiembre, en Hasta Trilce, Alejandro Polemann, al frente del grupo Flor de enchastre, presentará en vivo el disco La vida no sería la misma, una selección de títulos propios sobre ritmos de candombe, murgas de las dos orillas, vals criollo, tango contemporáneo, zamba, samba y chacarera trunca, en un formato marcadamente urbano, rioplatense y contemporáneo. En esta tercera producción de Polemann para este proyecto, la palabra, la opinión, la reflexión y los afectos hechos canción se profundizan a través de una sonoridad variada pero de gran continuidad expresiva. Al grupo base de batería, bajo, bandoneón, saxo y guitarra se le incorporan tambores de candombe, cuarteto de vientos, coro de murga estilo montevideano, blocos de percusión estilo bahiano y cantantes invitados. Los grabados de Osvaldo Jalil presentes en la gráfica del disco refuerzan ese ambiente entre lo público y lo privado, lo íntimo, en donde los personajes interactúan con el entorno ciudadano. Integran el grupo estable Alejandro Polemann en composición, arreglos, voz y guitarra; Hugo Bochard en coros, batería y percusiones; Miguel Frasca en bandoneón; Federico Salgado en contrabajo y bajo fretless y Alejandro Soraires en saxo soprano. Fueron invitados en el disco Catalina Peña, Victor Testani, Luis Longhi, grupo de tambores Batocando, Germán Gómez, Murga El remolino, cuarteto de saxos Tsunami, Alejandro Presta, Flavio Gauna, Néstor Acuña, Cristian “Cholo” Castello, Rodrigo Carballido, Cecilia Pastorino y Aníbal Colli.

En el concierto actuarán Alejandro Polemann, guitarra y voz; Alejandro Soraires, saxos; Paula Vargas, bajo; Hugo Bochard, batería, percusión y coros; Miguel Frasca, bandoneón; Cuarteto de saxos TSUNAMI. y serán cantantes invitados: Cecilia Pastorino, Cholo Castello, Alejandro Presta, Rodrigo Carballido, Germán Gómez. Además de Flor de enchastre, creado en 2000, Polemann integró el Trio esquina, junto a César Stroscio y Huber Tissier, trabajó en dúos con Petri Kaivanto (Finlamnda), Pablo Szapiro y Fernanda Oteyzae integró Trío y Punto con Gachi Soler y Martín Liut, entre otros proyectos. Ha grabado diez discos propios y actuó en las principales capitales europeas, además de importantes salas de Argentina.

María Laura Antonelli

Argentígena

La pianista y compositora María Laura Antonelli lanza y presenta Argentígena (Acqua Records), un disco de piano solo y electroacústica, que incluye íntegramente obras de autoría propia. Argentígena será presentado en el marco del festival Nuevo Baires Tango en Al escenario el viernes 31 de agosto a las 21hs. y tendrá como invitados a Julieta Laso en voz, Federico Linari en armónica, Edgardo González en guitarra, Javi Kase en violín, Rodrigo Loos en contrabajo y Coni Banús en recitado.Todos los temas fueron grabados en piano solo excepto La máquina de hacer fantasmas, con intervención de electroacústica en tiempo real y La hermosura de la inmensidad absoluta, en la que el piano es intervenido dentro del arpa. Metrónomo in progress es una improvisación sobre el beat de un metrónomo mecánico. El título Hembra corcel es extraído de un fragmento de un poema de Coni Banús. Dice Oscar Edelstein acerca de María Laura Antonelli: "Guardo en mi memoria y para siempre -si la palabra ‘siempre’ sirve para nombrar al tiempo liso y extenso- el extraordinario y extra poético concierto de Maria Laura Antonelli en la UNQ dentro del ciclo pianos múltiples. Nada me gusta más que escuchar antes lo que será muy pronto un disco de culto, y pagano para colmo. Pianista de técnica poco común, tiene una sensibilidad e imaginación compositiva tan rigurosa como bella. Original e imposible. Ah, me encanta ver florecer lo mejor de cada uno/una. Anoten: Maria Laura tiene mucho para decir y lo dice como nadie". Argentígena fue grabado, mezclado y masterizado en estudio El Attic, en General Rodriguez en enero y febrero de 2018, con la ingeniería de grabación de Patricio Claypole y la colaboración en producción artística de Edgardo González (34 puñaladas).