Novedades discográficas

Aldana Moriconi

Suerte

La cantautora Aldana Moriconi presenta su cuarto disco solista Suerte, integrado por canciones propias y de otros autores de raíz folclórica y pop latino, fusionadas con elementos del tango y la música rioplatense. La original propuesta se destaca por su enorme calidad interpretativa, tanto en los arreglos como en lo vocal; en este nuevo disco Aldana compone y escribe por primer vez sus canciones en las que nos habla del amor y de las relaciones humanas. Además incluye temas como Vení, de Afo Verde y Lucho González; El estuche, de Andrea Echeverri y Margaritas, de Dafne Usorach. Sobre Suerte dice Aldana: "Este disco es muy especial para mí. Contiene temas de mi autoría. Es la primera vez que estreno un disco con composiciones mías, con las palabras que quiero decir, mi historia y las de otros. Las canciones por sí mismas me reflejan, y de repente me descubrí viendo en cada situación el vaso medio lleno. Mi experiencia creándolo fue casi un deja vú. En un principio pensé que me estaba reinventando y en el transcurso de hacerlo me di cuenta que es el disco que soñaba desde siempre". Dueña de una voz potente y cálida que le permite ser dúctil a la hora de elegir los matices para cada canción. Moriconi es detallista en el decir, poniendo la técnica al servicio de la interpretación y su sensibilidad a la hora de “cantar una historia” le permite expresar fuerza, frescura y dulzura en los minutos que dura cada canción.

Silvia Iriondo

Tierra sin mal

Silvia Iriondo lanza Tierra sin mal (independiente), nuevo disco solista que será presentado el sábado 8 de septiembre en la sala Sinfónica del CCK con su grupo conformado por Cato Fandrich en piano, Fernando Bruno en percusión y Horacio Mono Hurtado en contrabajo. Además contará con la presencia de Juan Falú en guitarra, Carlos Aguirre Quinteto (guitarras), Lilián Saba en piano, Manu Sija en violín, Fernando Diéguez en cello y la Orquesta Infanto Juvenil Bicentenario de Loma Hermosa -integrada por 14 músicos, con la dirección de Luis Nesa-, como artistas invitados. El repertorio de Tierra sin mal está compuesto por la mirada de relevantes compositores argentinos que hablan de nuestro paisaje y la realidad íntima de nuestros pueblos. Entre ellos: Jorge Fandermole, Juan Falú, Carlos “Negro” Aguirre, Leda Valladares, Oscar Alem, Paula Suárez y Félix Dardo Palorma. Grabaron en este álbum: Cato Fandrich en piano, Horacio “Mono” Hurtado en contrabajo y Fernando Bruno en percusión; y como invitados: Carlos Aguirre Quinteto (guitarras), Juan Falú, Lilián Saba, Martín Sued, Mauro Turone, Manu Sija y el destacado compositor brasileño Rafael Martini en la dirección del ensamble de cuerdas de la Orquesta de Pernanbuco.

Flor Giammarche

TalloVolar

La compositora y guitarrista Flor Giammarche lanza TalloVolar (independiente), su primer disco solista, en el que conviven temas de raíz folclórica y el género canción.

Dice Flor Giammarche: “El nombre del disco es una amalgama de tierra y aire donde conviven pasado, presente y futuro. Porque el tallo es un eje que emerge de las raíces y hace de puente para lo que luego serán flores, hojas o frutos. Este trabajo se nutre de los orígenes, mira al mañana y sobre todo habita un hoy que elige volar en libertad”. El repertorio de TalloVolar está centrado en siete temas propios, más cuatro versiones de composiciones de Raúl Carnota, Fernando Cabrera, Nano Stern y Luis A. Spinetta. Participaron de la grabación del disco: Julieta Lizzoli, piano y coros; Colo Belmonte, batería y percusión; Pablo Giménez, bajo, contrabajo y bajo Fretless; Nora Sarmoria, piano; Pedro Rossi, guitarra y voz; Susy Shock, voz, Irene Cadario, violín; Victor Carrión, vientos; Bruno D’ Ambrosio, cello; Damian Verdún, charango y ronroco; Fernando Banchio, clarinete; Jerónimo Peña, cuerda de tambores, Seba Sae, cornos, Natalia Cabello, segundo violín, Alba Mariela Meza, viola y Paula Pomeraniec, cello. Agrega Flor: “Formé parte del grupo Aymama durante 9 años y fue una experiencia hermosa en la que grabamos tres discos, tuve la posibilidad de compartir escenario con artistas que admiro y llevar nuestra música a todo el país e incluso varios lugares del mundo. Fue un gran aprendizaje y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Hace dos años comencé un nuevo camino presentando mis canciones y haciendo otras de artistas de diferentes características, con los que por distintas razones me siento identificada. ‘TalloVolar’ conserva la raíz folclórica y suma esos nuevos paisajes. El disco está dedicado a los músicos independientes porque día a día me motivan e inspiran. Realmente siento que ésta música transita un momento maravilloso y es un privilegio sentirme contemporánea de una generación con un alto contenido artístico y una búsqueda que nos acerca, nos expande y nos interpela. Estoy muy contenta con el resultado final y lo estoy transitando con mucha plenitud”.

María Laura Antonelli

Argentígena

La pianista y compositora María Laura Antonelli lanza y presenta Argentígena (Acqua Records), un disco de piano solo y electroacústica, que incluye íntegramente obras de autoría propia. Argentígena será presentado en el marco del festival Nuevo Baires Tango en Al escenario el viernes 31 de agosto a las 21hs. y tendrá como invitados a Julieta Laso en voz, Federico Linari en armónica, Edgardo González en guitarra, Javi Kase en violín, Rodrigo Loos en contrabajo y Coni Banús en recitado. TalloVolar fue grabado entre los meses de noviembre de 2017 y enero de 2018 en Estudio Doctor F y Estudio Sale la Luna y cuenta con la producción musical de Juan Ignacio Serrano. La mezcla estuvo a cargo de César Silva y la masterización de Andrés Mayo.

Todos los temas fueron grabados en piano solo excepto La máquina de hacer fantasmas, con intervención de electroacústica en tiempo real y La hermosura de la inmensidad absoluta, en la que el piano es intervenido dentro del arpa. Metrónomo in progress es una improvisación sobre el beat de un metrónomo mecánico. El título Hembra corcel es extraído de un fragmento de un poema de Coni Banús.

Dice Oscar Edelstein acerca de María Laura Antonelli: "Guardo en mi memoria y para siempre -si la palabra ‘siempre’ sirve para nombrar al tiempo liso y extenso- el extraordinario y extra poético concierto de Maria Laura Antonelli en la UNQ dentro del ciclo pianos múltiples. Nada me gusta más que escuchar antes lo que será muy pronto un disco de culto, y pagano para colmo. Pianista de técnica poco común, tiene una sensibilidad e imaginación compositiva tan rigurosa como bella. Original e imposible. Ah, me encanta ver florecer lo mejor de cada uno/una. Anoten: Maria Laura tiene mucho para decir y lo dice como nadie". Argentígena fue grabado, mezclado y masterizado en estudio El Attic, en General Rodriguez en enero y febrero de 2018, con la ingeniería de grabación de Patricio Claypole y la colaboración en producción artística de Edgardo González (34 puñaladas).

Zona Ganjah

Algo Mejor

Zona Ganjah estrena Algo Mejor, segundo corte del nuevo material de estudio que pronto llegará al público. El 2018 inició con la llegada del primer corte de difusión llamado “El Sol”, y el cual le dio nuevo nombre al camino del grupo encabezado por José Gahona, #ZGElSolTour llegó a los festivales más importantes de Argentina como “Rock en Baradero” y “Cosquín Rock”, mientras visitaron más ciudades de Buenos Aires, y regresaron a Rosario, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. El crecimiento de la ZG en Latinoamérica no descansa, en el ámbito internacional estuvieron participando de una nueva edición del clásico “Pal Norte” en Monterrey (México), Solaris Festival en Perú y con shows por Uruguay, Chile y Costa Rica. La participación de Zona Ganjah durante 2017 en diversos escenarios fue de suma importancia. Estuvieron recorriendo numerosas ciudades de Latinoamérica, y participando de destacados festivales como el Jamming Festival, al que volverán en este 2018, y el Grita Rock en Colombia. En Argentina fueron parte del Provincia Emergente (cerrando la segunda noche, en el Estadio Único de La Plata) y B.A.Rock. Además, la ZG cerró su tour con un show a sala llena en el Konex (CABA), hecho que sin dudas terminó de posicionarla como una de las bandas más convocantes del género en el país.