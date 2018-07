Novedades discográficas

Lorena Mayol

Nido

La música y cantautora Lorena Mayol lanzó oficialmente su cuarto disco, Nido, una obra orgánica e introspectiva, su disco más folk, que marca el regreso luego de un período al que ella define como “transformador”. Las canciones de Nido fueron creadas después de la muerte de su padre, el sacerdote tercermundista y músico Alejandro Mayol y durante la espera de su hijo: Simón. Atraviesa este momento tan importante de su vida. Cuenta Mayol que por primera vez se hace cargo sola de la producción musical: "El disco es bautizado Nido cuando me doy cuenta que la forma de componer, armar los demos y grabarlo había sido en mi casa". El proyecto cuenta con la colaboración de Javier Zuker, La Shica Rovayo y su hermano Matias Mayol de "Mil Astillas" como invitados, más el aporte de muchos amigos de acá y allá como Gustavo Guerrero, Guillermo Arrom, Vivi Rama, Horacio Salerno, Martin Bruhn, Manuela Forero, Jose Temprana, Frans Banfield, Juan Cruz Peñaloza, Marina Sorín y Norman Hogue entre otros. Todo el proceso fue acompañado por Edu Herrera como ingeniero aliado y Héctor Castillo dando el toque final en las mezclas. Es un disco conceptual donde las percusiones se expanden poderosas junto a guitarras eléctricas espaciales creando un clima tridimensional. Las canciones cobran vuelo, con multiplicidad de capas y diferentes texturas y juegan con elementos del folklore, el folk y el pop, con un sonido moderno. Tiene influencias del folklore argentino y latinoamericano, y del folk norteamericano o inglés. De Mercedes Sosa a Los Beatles. Las voces de Nido fueron grabadas en el campo o el refugio bonaerense que la compositora visita en Mercedes. Lorena describe el espíritu: Es un trabajo de tracción a sangre, donde lo importante es la performance y no la perfección. Cantar desde el centro y conmover. Es un disco que arrancó chiquito y después fue creciendo hasta volverse muy power”

Josho González

Cauce

El cantautor riojano Josho González presenta en vivo Cauce, su segundo disco solista con 9 temas propios y la dirección artística de su comprovinciano Juan Arabel. La música de Josho González parte del nuevo cancionero de su provincia, se caracteriza por recrear constantemente sus paisajes y experiencias trashumantes en canciones tamizadas con palabras como herramienta de lucha y encuentro. En el marco de un concepto de banda más eléctrico, sin resignar ese sabor de su patria esdrújula, nos canta/muestra sus nuevas confluencias creativas. La vida es un devenir de acción y omisión que me trajo hasta mi presente. Por él navegan mi honra sobre lo aprendido, mi vocación de lucha y el viaje a descubrirse sobre el lecho de un origen, flotando sobre una estética sonora urbana. Sobre este Cauce quise celebrar los 10 años de residir en Buenos Aires, una ciudad que me abrió el corazón y a través de la composición trascender las fronteras y ser canción en la voz de muchos colegas", dice Josho González. Con una formación base en grupos vocales y coros, actualmente González integra el grupo vocal Albahaca con los que viajó este año a Cuba; además de su proyecto de trío con el que viajó a Alemania. Josho se formó musicalmente desde muy niño e integró los grupos vocales Algarrobal, Puquial, Origen, la Agrupación Kantorei y el exquisito Dúo Palosanto, junto a Oscar Huelmo, con el que obtuvo premios en Cosquín, entre otros festivales. En 2005 es parte de la "Cantata Riojana" (obra integral de su provincia que le pertenece a Ramón Navarro y David Gatica) y que fue dirigida en esa oportunidad por Luis Chazarreta, eximio músico riojano y guitarrista -a los 17 años- de Alfredo Zitarrosa. En 2008 ingresa en el Conservatorio Manuel de Falla (Buenos Aires) para realizar el profesorado de música Tango y Folclore orientada al canto popular (2010 a 2015). En 2013 lanza su primer disco solista y debuta como compositor con el CD "Vidalágrima" junto a Facundo Rozas y Federico Ochoa. En el álbum participan artistas de renombre que han apoyado su carrera, como La Bruja Salguero, Emiliano Zerbini, Ramiro González, Juan Arabel, entre otros. En los últimos 10 años compartió escenario con artistas de la talla de Rally Barrionuevo, La Bruja Salguero, "Riojanos" (Emiliano Zerbini, Pica Juarez y Ramiro González), Juan Falú, Juan Quintero, Chechelos, Aymama, Bruno Arias, José Luís Aguirre, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de canto y arreglador de voces de manera particular. Mantiene su actividad coral y participa activamente de la escena social del folklore en el país.

Beirro

Identikit

El disco editado por el sello Chancho Discos es una búsqueda, por un lado, del compositor y, por otro, de una sociedad en constante efervescencia. Encuentros y desencuentros en tramas circulares.Para desnudar o descubrir esas tramas, Beirro actualiza una mirada clásica del rock a través de un sonido moderno. En dicha búsqueda conviven el amor, la muerte, el futuro y hasta un -no tan- solapado homenaje a David Bowie. A diferencia de discos anteriores, “Identikit” propone canciones directas, con base rítmica contundente, con guitarras rockeras como guía sobre la que sobrevuelan atmósferas sonoras. Son, en definitiva, canciones con espíritu primal, al cuerpo, que invitan a viajar. Se grabó en estudio Vanvliet con Ale Vázquez (producción), Hernán Crespo (ingeniero), Diego Valcarse (batería), Sebastián Vargas (bajo), Marcelo Telechea (teclados) y Beirro en guitarras y voz entre noviembre 2017 y marzo 2018. Mastering: Daniel Osorio. "Identikit’ es un retrato sospechoso. Es también un viaje a mi interior profundo y a la aldea que me rodea. Apenas un puñado de canciones nacidas para abrir caminos y andarlos", afirma Beirro sobre su tercer disco.

Ernesto Beirro dio sus primeros pasos en la música frente a un piano, siendo pequeño aun, motivado por la idea de jugar y comunicar sensaciones a través de la música. Luego vendrían los primeros acordes en guitarra y el comienzo de un camino de verdadero disfrute de la música a lo largo del cual se iría descubriendo como compositor, intérprete y artífice de sus propias canciones. Integró diversas bandas hasta al punto de inflexión de su carrera: 2005, año en que inicia su carrera solista y comienza a gestar su primer álbum. Secundado por una formación estable, Beirro comenzó a girar por Capital Federal, Buenos Aires, Santa fe, Rosario, Mar del Plata, La Plata, San Pedro y entre otros lugares. Elegante y rabiosa, amable y sutil, la propuesta de Beirro contiene altas dosis de rock, pop y funk. Acústico o eléctrico, logra que los pasajes más dispares convivan sin conflictos, en cada disco, en cada show, como un verdadero alquimista de la canción.

Nicolás Aimo

Punto Simultáneo

A finales de mayo el sello argentino Chancho Discos lanzó el segundo álbum del compositor y músico electrónico Nicolás Aimo: “Punto Simultáneo” es una obra conceptual que contiene seis temas y desde mayo está disponible en todas las plataformas digitales. El álbum fue compuesto, ejecutado, grabado, mezclado y producido por Nicolás en su totalidad y masterizado por Brian Iele en Santa Cecila Sound. Este segundo disco sucede a “Lapsus” (2016) y contiene seis temas ambient IDM.

Nicolás Aimo es bajista, tecladista y experto en síntesis sonora. Desde 2008 toca en diferentes propuestas musicales que van desde el rock y el post-rock al ambient y la electrónica. Actualmente está totalmente abocado a su proyecto solista con el que se presenta con su set de sequencers, sintetizadores, baterías electrónicas y efectos sonoros. Se ha presentado en múltiples escenarios de nuestro país y otros como Francia y Chile. Para los próximos meses tiene programados shows en Buenos Aires y Santiago y Concepción (Chile).

Fernando Venere (Bashe)

IL

Fernando Venere (Bashe) presenta su primer disco IL: siete canciones inéditas que recorren el género del rap, rock y balada en español, dándole la libertad a Bashe de no encasillarse en ningún estilo. IL cuenta con la colaboración de León Gieco en el corte “Llaves sin candados", en armónica y voz; además, Ivan Zabielo comparte autoría y voces en el rap Mi dolor. La octava canción del disco es una versión de "Razón de vivir" de Victor Heredia. El primer disco de Bashe fue producido por GustavoPrada junto a Marco Ignacio Toba; grabado entre octubre de 2017 a enero de 2018 en Estudio Santito, Estudio Doctor F y Osa Mayor; mezclado por Santiago Iezzi y masterizado por Orange Sound Studio.

Darío Jalfin

Saigón

El compositor, pianista y cantante argentino Darío Jalfin lanza Saigón, primer single del álbum Lo que nunca haría (Twitin Records). Será en coincidencia con el cierre del #SaigonTour, gira con la que está recorriendo distintos escenarios de España y Portugal. A contramano de los 7 álbumes ya editados por Jalfin, el legendario productor Tweety Gonzalez (Fito Páez, Soda Stereo y Gustavo Cerati, entre otros) le propuso dejar de lado el piano y los arreglos escritos y enfocarse en la electrónica, con programaciones rítmicas y sintetizadores. Además, sumaron sus aportes a esta experiencia músicos consagrados como Fernando Samalea y Fernando Kabusacki y músicos notables de nuevas generaciones: Melina Moguilevsky, Candelaria Zamar, Martín Sued, Ainda Dúo y Pablo Lesuit (España). Este proyecto fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y apoyado mediante el régimen de Mecenazgo para realizar la cobertura audiovisual del proceso experimental de grabación y producción de este material.