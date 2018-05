Novedades discográficas

Diego Schissi Quinteto

Tanguera

Diego Schissi Quinteto presenta “Tanguera”, su nuevo trabajo discográfico -grabado en vivo- dedicado a la música de Mariano Mores. El origen de “Tanguera” se remonta al año pasado: Adrián Iaies, director artístico de la Usina del Arte, le propuso a Diego Schissi el desafío de hacer arreglos originales de las obras fundamentales de Mariano Mores. Aquella tarea se vio plasmada en Songbook Mores, un ciclo de tres conciertos que se llevó a cabo en septiembre de 2017 en la Sala de Cámara de La Usina. "El tratamiento que hicimos estuvo muy vinculado al cuidado de las melodías, tratando de que los temas sean reconocibles fácilmente, poniendo en valor uno de los aspectos más potentes de la obra de Mores. A partir de ahí, el resto de los parámetros, tanto los rítmicos, como los armónicos y los texturales fueron jugando a su alrededor, pero tratando de no perder algo del carácter original que estas proponían”, apunta al respecto Diego Schissi (piano y arreglos), quien está al frente del quinteto que completan Santiago Segret (bandoneón y voz), Guillermo Rubino (violín), Ismael Grossman (guitarra) y Juan Pablo Navarro (contrabajo). A las versiones instrumentales de las composiciones más emblemáticas de Mores, se sumaron otros tangos para ser cantados y es por eso que también, en cada una de esas noches, la agrupación fue acompañada por invitadas de lujo: Lidia Borda, Micaela Vita y Nadia Larcher. Las presentaciones fueron grabadas en su totalidad y es de las mejores tomas de aquel registro que nació “Tanguera”.

JotaEme

JotaEme Volumen II

Grabado íntegramente en vivo en el histórico estudio El Zoológico, este trabajo audiovisual invita a recorrer las distintas facetas del Rock y del Blues que ya son características de JotaEme así como también muestra una apertura musical que revisita al Tango y a la Canción. Pensado como una obra para escuchar y mirar en forma integral, Volumen II atraviesa distintos estadÍos que llevan al oyente desde canciones como La Ruta del Placer y El Hombre del Futuro, pasando por la crudeza de clásicos como Foxy Lady (Jimi Hendrix), Pride and Joy (Stevie Ray Vaughan) y Rock de la mujer perdida (Los Gatos) hasta temas más contestatarios como El Caniyita y Ratas de ciudad. Asimismo el material se ve enaltecido por la presencia de grandes invitados como Cristina Dall, ex Blacanblus, que suma su piano y voz en "Amante de Cartón" y el jazzero Andrés Hayes quien aporta su saxo en "María Antonella" y "Don´t you say goodbye". El cantautor y guitarrista JotaEme inicia su camino artístico en 2010 con fuertes influencias del Rock de los años 70 y a lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con importantes artistas como Brad Smith de Blind Melon y el prestigioso músico estadounidense Jonny Kaplan. Luego de editar en 2012 su primer disco Electrocutado (que contó con la participación de Ricardo Tapia), en este 2018 JotaEme presenta Volumen II, su nuevo material en formato CD + DVD.

Robinho Cassares

Familia

En mayo de 2018, el sello argentino Chancho Discos lanzó el álbum debut del músico rosarino Robinho Cassares. “Familia" tiene 11 canciones y está disponible en todas las plataformas digitales. Robinho Cassares es el cantante de la banda oriunda de Rosario de rock alternativo Blizters y encara esta nueva etapa solista de la mano de un disco minimalista, con canciones contundentes y directas, basado en armonías sobre bases de su guitarra en loop y que lleva presentando en vivo desde hace casi dos años.

“Familia” fue compuesto, escrito y ejecutado por Robinho en su totalidad y fue grabado, mezclado y masterizado en Rosario por Nicolás Lombardo en Es.Tu.Dios Record. Temas: 1-“Pobrería”, 2-“Temprana”, 3-“Despierta”, 4-“El Canto del Himalaya”, 5-“Del Chamuyo”, 6- “Sonámbula”, 7-“Formas”, 8-“Sobre la Hipnosis”, 9-“Pardo 33”, 10-“Tres Veces Mora” y 11-“La Que Renace”.

Jacqueline Sigaut

Resiliencia Tango

“Resiliencia Tango” es el nuevo cd de la reconocida cantante Jacqueline Sigaut. En este, su sexto trabajo discográfico, encara la propuesta de ponerle voz a 12 canciones inéditas que dibujan un mapa abarcativo del tango actual. Una valiosa apuesta que incorpora temas al cancionero popular que seguramente en un futuro serán clásicos porque relatan el sentir del Buenos Aires de hoy a través de inspiradas letras de los poetas contemporáneos más importantes, tales como Raimundo Rosales, Alejandro Szwarcman, Mariano Pini y Matías Mauricio, entre otros. "Resiliencia es enfrentar un riesgo con entereza, afrontar la adversidad con actitud, aprender constantemente, crear, amar al tango" (Jacqueline Sigaut). En "Resiliencia Tango" Jacqueline Sigaut se propone reflexionar sobre la capacidad que tiene el tango como música pero también como práctica cultural para reinventarse frente a todas las adversidades que le ha tocado enfrentar en su historia. "Resiliencia Tango" tiene todos aquellos elementos que en el imaginario popular rompen la "burbuja" del tango. Salir de los lugares comunes, de lo que "funciona", de lo que se espera, es Resiliencia. Ser mujer, ser cantora, ser productora de su propio disco, encarar temas nuevos, ponerle música y voz a poetas contemporáneos es arriesgar. Eso es lo que Jacqueline Sigaut define como Resiliencia en el tango actual. Ir más allá de una propuesta tradicional y expresar el sentir tanguero con una visión más amplia, claramente expuesta en la elección del repertorio y en los arreglos musicales.

Los Arcanos del Desierto

Trópico del Monte

El sábado 9 de junio, en el Centro Cultural Matienzo, será la presentación nacional de Trópico del Monte, tercer disco de Los Arcanos del Desierto, lanzamiento que marcará el definitivo desembarco en Buenos Aires de la guaracha santiagueña, ritmo de múltiples raíces que desde los 80 es sinónimo de los mayores bailes populares de Santiago del Estero y otras provincias del NOA. Casi como un secreto a voces, la banda que reformuló la guaracha al fusionarla con aportes de la salsa, el rock o el jazz viene actuando regularmente y con creciente éxito en esta capital, alimentando el rumor, el secreto, la mística, alrededor de un género irresistible. Con la dirección musical de Mariano Sarquiz y actualmente al tope de la popularidad en Santiago, Los Arcanos es una orquesta de doce integrantes que ha actuado ya en diferentes festivales nacionales e internacionales de distintos géneros como el FIFBA (Festival del Bosque de la Ciudad de La Plata), Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero, Festival Nacional de la Salamanca (La Banda), Festival Nacional de la Tradición (Añatuya), y en distintos carnavales de Buenos Aires, además de las principales salas del noroeste. Con dos discos editados en 2013 y 2015, el grupo llega ahora a Buenos Aires como cierre de una extensa gira nacional de presentación de Trópico del Monte, donde se destacan composiciones propias como Guarabe, Médula o La Negra, además de una poderosa versión de Blues de Cristi, de L.A. Spinetta y otra de Bohemia filosofal, del grupo El Vislumbre del Esteko. En todos los tracks Arcanos suma guaracha, salsa y la singular combinación de euforia y sensualidad que caracterizan al género santiagueño, en su más innovadora versión.