Novedades discográficas

Raúl Porchetto

Sombras en el cielo

Raúl Porchetto vuelve con un flamante disco de estudio: canciones nuevas en este trabajo de corte rockanrolero grabado con Juanse (guitarras en todo el disco), León Gieco, Gabriel Pedernera (baterista del álbum) y Rolo Sartorio. Sombras en el cielo es una nueva producción discográfica que el artista llevó adelante después de 8 años sin editar un álbum tras "Dragones y Planetas" (2010). Es la primera vez que Porchetto comparte la producción artística de un álbum; para este disco lo convocó al productor Tavo Lozano (cuya carrera comprende trabajos con Charly García, David Lebón, Celeste Carballo y Palito Ortega, entre otros, y fue A&R para Warner y co-editor en Universal). "Para mí fue un aporte increíble el de Tavo, más allá de todos los miedos que tuve al principio porque soy muy exigente y compartir con alguien la producción artística era todo un desafío. Pero fue ganancia desde todo punto de vista, por su talento, por su aporte desde lo musical y como persona", dice Raúl. "Tocar con algunos amigos también fue clave en este disco, como el caso de Juanse por ejemplo, que le dio un sonido puramente rockanrolero y fue fantástico" cuenta Porchetto quien tuvo el lujo de que Juanse grabara prácticamente todas las guitarras del álbum. "Contar con León también fue maravilloso, él es un hermano y en esta ocasión hicimos un tema que se llama 'De Mercedes a Cañada'; Mercedes es mi pueblo y Cañada Rosquín es el pueblo de él, fue muy emocionante y divertido". Junto con Gieco además hicieron para este álbum una nueva versión de "Algo de paz", un clásico de Raúl del disco Metegol (1980). "Es una versión diferente, queremos darle otra proyección porque venimos haciendo un trabajo llamado 'Arte por la paz', esta canción mía es un poco un emblema de este movimiento y la tenía desde hacía muchos años y ahora la cantamos juntos y de otra manera".

Lidia Borda

Puñal de sombra

Lidia Borda, dos veces ganadora del Premio Gardel a la Música (2011 y 2017) como Mejor artista fermenina de tango, reúne en su séptimo disco 13 piezas musicales fundamentales de su repertorio actual, las hace carne y nos las brinda con la exquisitez que la caracteriza, acompañada por prestigiosos músicos con los cuáles viene trazando su camino artístico de los últimos años, reflejando una comunión musical potente, sensible y arrolladora.

Los temas que incluye la placa son: Una canción (C. Castillo / A. Troilo); No nos veremos más (A. Navarrine / L. Demare); Mano a mano (C. E. Flores / C. Gardel- J. Razzano); El aguacero (J. G. Castillo / C. Castillo); En un feca (Autor Anónimo); No te apures carablanca (C. Bahr / C. Garza); La guinda (E. Delfín); En esta tarde gris (J. M. Contursi / M. Mores); Cornetín (H. Manzi - C. Castillo / P. Maffia); En un corralón de Barracas (H. Manzi / J. Cedrón); Nada más (J. D’Arienzo- L. Rubinstein); Qué te importa que te llore (M. Caló - O. Maderna); Alma en pena (F. García Jiménez / A. Aieta)

Orquesta Fernández Fierro

Ahora y siempre

La orquesta Fernández Fierro lanza Ahora y siempre, su nuevo disco y el primero de estudio con Julieta Laso en la voz. El álbum está integrado por nueve temas de autoría propia y de compositores de la nueva generación del tango. Con el contundente sonido que caracteriza a la Fernández Fierro, y que renovó la escena contemporánea, esta orquesta de formación típica (cuatro bandoneones, cuatro violines, viola y violoncello, contrabajo, piano y voz) que ya lleva casi veinte años de trayectoria presenta esta placa de sonido trabajado desde la composición hasta el corte final. Ahora y siempre fue grabado y mezclado en los Estudios ION por Walter Chacón, masterizado por Mario Breuer y producido artísticamente por el director, Yuri Venturin. El diseño de tapa estuvo a cargo de Alejandro Ros, y la artista Gisela Faure diseñó las visuales que acompañarán las presentaciones en vivo del disco en el Club Atlético Fernández Fierro. Dice Yuri Venturin, director de la Fernández Fierro, sobre este disco: “Ahora y siempre, primer álbum en estudio con Julieta Laso en la voz, es un disco de sonido moderno y áspero: nueve tangos contemporáneos hasta la médula en forma y contenido. Ahora y siempre comienza con el tango “Subrealidad”, última de las obras compuestas para este álbum. Trabajamos juntos con Leandro Angeli, amigo de muchos años. La letra es un retrato de la degradación social que estamos viviendo. Musicalmente tiene una línea melódica minimalista en permanente tensión. Un riff potente, obsesivo y algo de agresiva belleza.

Victoria De Paolo

Quiero más de mí

La cantante y compositora Victoria De Paolo presenta su primer disco solista, que reúne sus más nuevas canciones, después de transitar otros géneros, principalmente el tango. Producido y arreglado por Roberto Calvo, el disco se titula “Quiero más de mí”, y propone una mirada singularmente femenina sobre la experiencia vital. Aunque por momentos se emparenta con algunos aires folklóricos latinoamericanos, el disco transita otras diversas formas de la canción, en un tono urbano que no elude, por ejemplo, el blues. “Estas canciones son un largo y soñado camino hacia mí misma. Un camino de infancia, de experiencias, y de pasión por el arte y las palabras, para llegar a ese punto donde las palabras se terminan y renacen hechas canción. Un punto donde veo florecer mi amor por mí, lo reconozco y lo atesoro en este disco”, según escribe la cantante. Algunos de los títulos son Quiero más de mí, La noche azul, Mi niña y yo, Néctar, Raíces y To nothing, las dos últimas compartidas autoralmente con Calvo, además de Si supieras, de Germán Drexler y Cuando suena la vidala, de Claudio Turica.