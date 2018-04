Novedades discográficas

Alfredo Piro

#SERVIVO

#SERVIVO –el octavo disco en la carrera del cantante, guitarrista y compositor Alfredo Piro- atesora y marca su recorrido con una formación de banda de más de cinco años, y reúne temas nuevos tales como “Extraños Amantes” (primer video y corte de difusión); otras composiciones propias presentadas en nuevas y diferentes versiones: “Estrella De Bar” (segundo video y corte de difusión), “Domesticación Social” y “Esposo De Arena”; versiones inéditas, tocadas mucho en directo y nunca antes grabadas en estudio: “Polvos De Una Relación” (Virus), “Cuando Pase El Temblor” (Soda Stereo) y “Héroes Anónimos” (Metrópoli), y canciones con invitados de lujo, como Miguel Zavaleta (en “Amanece En La Ruta”) y Pablo Marchetti (en “Ropa Sucia”). Por supuesto que no falta la afiliación tanguera teñida de otras influencias: “Cambalache” (en tiempo de reggae) y “Nada” (transfigurada como una balada de rock) dan cuenta de eso. Es el armado de todas las piezas del mapa musical de Alfredo: el intérprete de tango que canta rock y tracciona a “Close to me” (el cover de The Cure – con una pequeña cita a Zitarrosa) en clave de candombe. Es el autor y compositor que revisita mediante una nueva lectura su propia obra con la intención y el desafío de no repetirse. Si su disco anterior “Canciones Usadas” encerraba un concepto musicalmente austero y acústico, #SerVivo electrifica esas mismas canciones arriba de un escenario con una banda de tres guitarras, contrabajo eléctrico y batería (tal lo demuestra en “Ana No Duerme”, “Habitantes” y “Porque Hoy Nací”, que completan el álbum). El disco es editado a través de Ultrapop, y cuenta con la dirección y los arreglos musicales del propio Alfredo Piro y de Carlos Filipo, quien además participó en primera guitarra acústica y coros, junto con Juan C Marioni en guitarra eléctrica, coros y solo en “Porque hoy nací”; Pablo Leone en contrabajo eléctrico y Agustín Barbieri en batería. La producción artística es de Pelu Romero (Falsos Profetas, Kevin Johansen, Superlasciva, entre otros), en tanto que la fotografía es de Andy Cherniavsky. Este flamante material estará disponible en formato CD y digital a través de Spotify, iTunes, Apple Music y Deezer, y será presentado oficialmente el viernes 11 de mayo en el mismo lugar que lo vio nacer: el Club Atlético Fernández Fierro.

Facundo Jofré

La Corriente del Niño

Es el tercer y nuevo trabajo discográfico de Facundo Jofré, con canciones de su autoría (ver ficha técnica) que expresan profundas transformaciones, revelaciones y sensaciones que le otorgan su reciente paternidad. Es un trabajo de exploración e introspección que convoca a imágenes sensoriales. Los conceptos que recorren sus canciones atraviesan múltiples situaciones, paisajes cotidianos, registros y vínculos de un mundo nuevo. El plano sonoro incluye diversas citas lúdicas, experimentaciones rítmicas e influencias y fusiones del folclore latinoamericano, el rock, el pop y el jazz. Incluye voces recitadas, pausas y recursos sonoros sorpresivos que promueven una atmósfera muy personal que nos demanda una escucha atenta, libre de preconceptos. El arte gráfico de este disco fue creado en función de este concepto lúdico otorgando mucha creatividad, sorpresas y una invitación a jugar desde diferentes enlaces. La sorpresa revelada es un Origami que acompaña al arte y nos invita a ilustrar a nuestro niño interior.

Facundo Jofré (12 de abril de 1987, Maipú, Mendoza, Argentina) es compositor, cantante, guitarrista y gestor cultural. Desde muy pequeño adoptó a la música como su lenguaje y canal expresivo y esto le permitió buscar, encontrar y trazar un puente para conectar su mundo interno, sensorial e intelectual con la implacable y misteriosa realidad.

Tamboor

El álbum debut homónimo de Tamboor fue concebido a partir de las cenizas. Canciones que tiempo atrás no encontraban un lugar, comenzaron a tomar forma y fuerza. A su vez, el nuevo fuego, el mar purificante y fuertes vivencias dieron lugar a que nuevas composiciones, letras y conceptos surgieran. Finalmente, cuando ya hubo suficiente material, comenzó un arduo y meticuloso proceso de preproduccion. No es casualidad que al momento de entrar en los estudios MCL y Romaphonic todo fue increíblemente rápido. Literalmente en 6 días se grabó la totalidad del material y tomo otros 15 días más mezclarlo. El disco cuenta con la producción artística de Guillermo Porro y presenta diez canciones que van desde el Rock más crudo, fuerte y agresivo hasta las melodias más simples y sensibles. La dualidad (Luz y oscuridad) reina a lo largo del disco, pero siempre manteniendo una clara unidad lírica, conceptual y sonora. Hay guiños a la electrónica, pasajes shoegaze, momentos progresivos y algunos destellos psicodélicos. Innumerables capas de arreglos conviven con los finos detalles de producción y el sonido potente y moderno del productor Porro. Participan del disco Juan Carlos Ruiz (baterías), Gabriel Gasloli (guitarras y coros) Gregorio Alejandro Martínez (bajos), Guillermo Porro (programaciones y coros), Eduardo Giardina (batería), Hernán Barone (piano, pad y Synth Bass) y “El ingeniero de los ojos astrónomos” (relato y gritos tribales). Las ilustraciones estuvieron a cargo de Pablo Guillermo Serafín y el diseño gráfico por Edgardo kevorkian. Fue grabado durante diciembre de 2016 en MCL, mezclado en el Porromovil y masterizado en Puro Mastering por Warrior.

Tangoloco

Tango Negro

El grupo liderado por Daniel García, presenta Tango Negro, su séptimo CD, esta vez en forma de quinteto más orquesta de cuerdas y vientos, para un repertorio donde cruza tangos y milongas clásicos con temas de la música negra americana, incluido el popular Candombe para Gardel, de Rubén Rada, invitado en la placa junto a Raúl Lavié, Carlos Buono, Jorge Vázquez o Miguel Tallarita, entre otros. En la exploración de las relaciones entre tango y rock-funk-pop que desde siempre cultiva el conocido pianista, compositor y arreglador, el disco propone, por ejemplo, reunir a Michael Jackson con Angel Villoldo, Burt Bacharach con Aníbal Troilo, Barry White con Osvaldo Fresedo, Stevie Wonder con Mariano Mores o Clifton Davis con Francisco Canaro. Es una edición de ACQUA Records. Integran Tangoloco su director en piano y arreglos, Walther Castro en bandoneón, Mono Hurtado en contrabajo, Horacio Montesano en guitarra eléctrica y Christian Colaizzo en batería, y completan la lista de invitados Víctor Skorupsky (saxos), Nicolás Perrone (bandoneón), Gonzalo Pollo Fuertes (contrabajo), Pablo Giménez (trombón), Serdar Geldymuradov (primeros violínes), Pablo Hopenhayn (segundos violines), Javier Cárdenas (violas), Jorge Bergero (violoncellos) y Rubén Albornoz (oboe), además de los cantantes Ivonne Guzmán, Virginia Márquez, Laura González y Dany Dorf. Tangoloco nació en 2002, creado por Daniel García, a partir del éxito obtenido por su banda sonora para la serie 099 Central, donde inició la fusión del tango con elementos de rock, jazz y funk. García, ganador de varios premios por diferentes trabajos, realizó 10 CDs para la cantante Julia Zenko, y trabajos junto a Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Pedro Aznar, Abel Pintos, Lito Vitale, Rubén Rada, León Gieco y el gran cellista Yo Yo Ma, entre otros artistas.

C.o.n.e.j.o

Madrigal

C.o.n.e.j.o es un proyecto musical formado en Santiago de Chile en 2003, integrado actualmente por Fego (guitarra, voz, secuencias), Diane Vergara (guitarra, voz), Jaime Albornoz (batería) y Diego Gilabert (bajo). Por más de una década se han caracterizado por la búsqueda de sonidos, que van desde incursiones con el rock alternativo, el pop y el noise, donde destacan el sonido de sus guitarras punzantes y los juegos melódicos. Su reciente álbum llamado “Madrigal” es editado en conjunto por Aullidos Records (Santiago de Chile) y Chancho Discos (Argentina) y está disponible en todas las plataformas de streaming y en CD. Madrigal es el cuarto álbum de estudio de la banda C.o.n.e.j.o. Es un EP de corta duración, compuesto por cuatro canciones, producido por Felipe González y Diego Gilabert. El álbum se grabó en los estudios de AIEP Providencia por Diego Gilabert, se editó y mezcló en El Estudio Escondido por Gilabert y Mitzi Barahona. La masterización quedó en manos de Rodrigo Araya en Koncert Mastering.

Tabaré Cardozo

Librepensador

Librepensador es el nombre del más reciente trabajo discográfico del autor uruguayo Tabaré Cardozo. Se trata de un álbum inédito y doble. Sexto y séptimo disco de estudio integrados en una misma edición conjunta. Librepensador y La ley de Newton, son los nombres de las dos placas que integran dicho trabajo. La presentación oficial será en Montevideo el 11 y 12 de mayo en Teatro Solis. La murga y el rock son los dos pilares fundamentales que cimientan la obra de éste polifacético artista. Sin embargo lejos de encasillarse en cualquier etiqueta, Cardozo ha venido transitando por una inmensa variedad de géneros musicales y éste álbum no es la excepción. De hecho hace un hincapié cada vez más marcado en su variopinta paleta de colores. Candombe, Tango, Chacarera, Son, Foxtrot, Blues y otra gran cantidad de estilos se fusionan con la murga con una sola consigna permanente: ir detrás de lo que la temática de la canción necesita. En la obra de éste artista, la que manda es la canción. Las melodías, la instrumentación y los arreglos están al servicio de la letra. Los textos van desde lo reflexivo a lo evocativo, desde lo catártico a lo nostálgico, costumbrista y por momentos con pinceladas de humor. Éste autor transita con trazo nítido y sutileza emocional por el insondable universo humano, desde su bohemia arrabalera y lunfarda. Acompañado magistralmente por un potente y certero coro integrado en su mayoría por cantantes de la murga Agarrate Catalina y una banda de músicos de primerísima línea donde se destaca la participación de Federico Navarro, Francisco Fatorusso y Nicolás Ibarburu entre otros.