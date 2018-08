El periodista Luis Novaresio pasó un extraño momento en 'Debo Decir', cuando tuvo en el piso a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y al periodista Marcelo Zlotogwiazda al intentar hablar sobre "los cuadernos de las coimas", el presunto caso de corrupción que involucra a ex funcionarios kirchneristas y empresarios.

"Margarita haceme un cuadro de situación de donde estamos parados", preguntó Novaresio a Stolbizer, en referencia al caso de los cuadernos del chofer.

Si bien la ex diputada analizó el caso, no evitó mencionar que hubo escándalos vinculados al gobierno de Cambiemos que no debían ser tapados: "tenemos hace quince días atrás el tema de los aportantes truchos, campañas financiadas ilegalmente, y se roba la identidad de las personas para hacerlas aparecer como que aportaron un dinero que en realidad no pusieron".

También sostuvo que "daría como dato trágico de la semana la muerte de una maestra y un portero por un escape de gas".

"Es un poco lo que decíamos. ¿Como te paras frente a los cuadernos? Porque ahora la grieta llega a nuestro oficio también. Crees los cuadernos o no crees los cuadernos", desvió Novaresio hacia su colega Zlotogwiazda, en un intento por volver al caso de los cuadernos.

Por su parte, el periodista aseguró: "me resulta verosímil. Pero no tengo evidencia para creer ni para descreer. Me paro analizando lo que paso y ha detonado el escenario."

"Me genera ciertas dudas, pero hay elementos que generan dudas. Por qué los quemó, alguien que escribe, de todas formas coincido con margarita, que forma parte de una historia que en esta semana tuvieron los aportantes truchos, y la explosión en Moreno", finalizó Zlotogwiazda.