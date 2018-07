Novaresio explotó contra el Gobierno: "Estamos ante hechos dramáticos"

El conductor de radio La Red Luis Novaresio se cruzó con un oyente de la emisora, quien le reprochó que en su programa se diga que la economía argentina "está en picada".

"Somos el sexto país de inflación en el mundo", expresó el conductor de Novaresio 910, a la vez que nombró los países que comparten el ranking con Argentina.

"La inflación, el ajuste son hechos dramáticos que el gobierno debería ver de esa manera", sostuvo el conductor, quien manifestó que el gobierno debería recortar ministerios.

El otro punto central para Novaresio es la cantidad de ministros que están en el gobierno de Mauricio Macri: "No me vengan que hay que agradecerle a los funcionarios que dejaron la actividad privada por la pública, me aburre" manifestó.