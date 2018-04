Novaresio cruzó en el Congreso a una diputada PRO por el aborto 

El periodista Luis Novaresio fue uno de los elegidos para exponer este martes en Comisión en el Congreso por el proyecto de Ley para la despenalización del aborto. Dentro del grupo que exponen a favor de la legalización, el conductor le advirtió a los legisladores que “no hay un criterio uniforme, único y rebatible científicamente de cuando comienza la vida porque la vida es un proceso”.

Tras recordar el fallo de Vélez Sarsfield que establece que “para que una persona exista, debe nacer con vida”, echó por tierra el argumento de los que se consideran “pro vida” que “la vida comienza en el seno materno”.

“Legisladores no están, en estos casos para hacer primar su criterio personal. Claro que tienen derecho a defenderlo pero imponer el criterio personal por condiciones simplemente éticas, es muy preocupante. Los que imponen por sobre la Ley las convicciones religiosas, se llama teocracia, no república laica y la Argentina es una República laica y los que imponen las convicciones personales a los otros que no la comparten, se llaman autoritarios”, aseveró Novaresio durante los 7 minutos de alocución.

En ese sentido, el respondió a la diputada Carmen Polledo que comparó el aborto con la pena de muerte y le recriminó: “Usted no puede dejar que las mujeres sigan muriendo, no puede imponer una concepción ideológica y religiosa, no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoprostol y que las mujeres totalmente excluidas a la rama de perejil”.

“Usted no puede obligar a aquellos que pensamos distinto, a vivir en una teocracia o en un sistema autoritario”, arremetió el periodista y subrayó que “este es un problema científico resuelto de un machismo exasperante y merece ser escuchado la voz de sólo un colectivo que son las mujeres”.