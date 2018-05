Novaresio contó una trágica hisotoria personal con Cavallo: "Nunca lo entrevistaría"

El periodista Luis Novaresio contó que su padre murió por la llamada "revolución productiva", una política pública implementada por Domingo Cavallo en el gobierno de Carlos Menem.

"Yo tengo una cuestión personal con él, pero no lo odio personalmente. Mi viejo se murió por la revolución productiva de la época de Cavallo entonces no me siento en la ecuanimidad necesaria para entrevistarlo", sostuvo en un editorial de Radio La Red.

"Ayer me sorprendió que estuvo en Todo Noticias en el horario central. ¡Cavallo otra vez!", reprochó al aire Novaresio.

No es la primera vez que el conductor de televisión cuenta los motivos que llevan a rechazar una entrevista con Cavallo. "Mi viejo tenía un taller metalúrgico en Rosario y le costó la vida", había contado antes Novaresio.