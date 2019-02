SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La revista Noticias, de editorial Perfil, publicó una nota de tapa en la que resaltó la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la puso como una de las personalidades más fuertes para acompañar en la fórmula presidencial a Mauricio Macri en las próximas elecciones.

La funcionaria de Cambiemos aseguró, respecto a su candidatura a la Vicepresidencia de la Nación, que "no hay nada definido" y sumó: "Estoy a disposición del Presidente y no podría decir que 'no' a lo que él decida. Voy a estar donde me necesiten". De este modo, no descartó formar parte de la fórmula.

Según el gurú de Cambiemos, Jaime Durán Barba, la elección por la vicepresidencia se resolverá recién en marzo y que tanto Bullrich como Carolina Stanley, actual ministra de Salud y Desarrollo Social, están en carrera.

En la nota, Noticias se encargó de resaltar la figura de la ministra que, según la Universidad de San Andrés, tiene un 30% de imagen positiva y un 54% negativa, seguida de Rogelio Frigerio, con 29% y 10% y, en tercer lugar, Guillermo Dietrich con el 13% y el 18% respectivamente.

Según la publicación del grupo Perfil, "hace menos de un año, empezó a sentir que la campaña iba a girar en torno suyo", o sea en torno a la seguridad. "Empezamos a compartir muchos más actos, más presencias. También hubo un giro de una política más light, del timbreo, bien PRO, hacia una más firme, que es la de ahora, haciendo foco en seguridad", dijeron desde el ámbito de la ministra a Noticias.

Incluso, aseguraron que "el ascenso de Bullrich, que la llevó hasta la orilla de una candidatura, sorprende e irrita a varios del Gobierno", al tiempo que "lleva en la sangre la idiosincrasia peronista del culto al líder: lee, interpreta y actúa a partir de Macri".

