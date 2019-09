Wos, en El Destape Radio, contó cómo creo CANGURO: "Me sorprendió la masividad"

El rapero Wos (Valentín Olivia) explicó en El Destape Radio cómo fue la composición de CANGURO, su ante último hit que se viralizó masivamente y alcanzó las 37 millones de reproducciones en tan solo un mes.

En una entrevista exclusiva con Marcelo Figueras para Big Bang, el artista contó: "Surgió por la canción. Primero hicimos la instrumental y cuando vimos que los dos ritmos cambiaban. Cuando empecé a escribir sobre la base más feliz, no me sentía yo y dije ‘voy a escribir no como Wos, sino como otra persona’, así surgió el personaje, que después le di dando una entidad. Después fui con la gente de La Casa de Al Lado y les dije que quería hacer estos dos personajes. Era un desafío desde lo audiovisual, fuimos viendo como encararlo y grupalmente terminamos armándolo".

Al ser consultado de por qué se les ocurrió unir dos bases que podían ser temas por separado, el artista expresó: "Estábamos buscando y haciendo bases para rapear. Yo quería escupir cosas con más contenido social, si bien todas mis letras expresan lo qué me pasa. Estábamos buscando sobre qué y claramente surgió algo más fuerte con la base rapeada. La otra base también nos gustaba pero no quería tampoco hacer un tema entero. Entonces las pegamos, empecé a improvisar. La primera improvisación que tiré, me acuerdo que fue “Patada de canguro, golpe duro” y nos gustó ese cambio. A partir de eso, surgieron estos dos personajes".

Cuando Figueras resaltó que al escuchar la letra, no se puede evitar ser leído en clave política, Wos enfatizó: "Era la idea, que lo tomen como lo quieran tomar, pero está bueno. Todo está pasando en un contexto de este país. Es el primer corte que sale del disco pero fue el último que hice y es el más cercano a mis sentimiento, a lo que me pasaba. Me sorprendió igual la masividad que tuvo después, porque sentía que era muy rapeado y con mucha data. No me esperaba que fuera ese tema".

