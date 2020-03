Vuelve Genesis y Phil Collins ya lo anunció: Todos los detalles del regreso esperado por miles de fans

El anuncio fue hoy y las redes estallaron en alegría ante la noticia del mítico regreso que volverá a poner en los escenarios a Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks luego de 13 años sin presentaciones juntos. El trío hará diez fechas en el Reino Unido y la batería estará a cargo de Nic Collins, hijo del cantante.

Los tres integrantes de Genesis no tocan juntos desde 2007. El tour, llamado The Last Domino? (¿El último dominó?), comenzará el 13 de noviembre en el 3Arena de Dublin. Peter Gabriel, vocalista original del grupo, no formará parte de la reunión. La banda se completará con el guitarrista y bajista Daryl Stuermer y el baterista Nic Collins (hijo de Phil Collins).

El retorno de Genesis se empezó a gestar en 2017 cuando Phil Collins decidió volver a los escenarios tras haber anunciado su retiro debido a no poder tocar la batería, lo que lo obligaba a retirarse de la música. No obstante, su salida no fue definitiva ya que tuvo una gira solista en los meses posteriores, en la cual pasó por Argentina (con fechas en Buenos Aires y Córdoba) y cantó sentado durante todas las presentaciones. Hoy, y en un programa radial, reveló que si bien podrá tocar un poco en la reunión de Genesis, la batería será cedida a su hijo.

"Era algo que funcionaba y fue un problema que tuvimos que solucionar, aunque voy a hacer lo mejor para tocar algunas partecitas en la gira", afirmó Collins. "Estuve resolviendo que canciones tocar, pero Tony y Mike vinieron a los shows en el Albert Hall y ambos quedaron encantados con el modo en el que entendí que necesitaba. Él (por Nic) toca como yo cuando quiere. Soy una de sus tantas influencias, al ser su padre. Toca como yo y tiene una actitud parecida, así que ese fue un buen comienzo", siguió.

Genesis abrirá su gira en Dublin y luego se presentará en Belfast (19 de noviembre), Liverpool (23), Newcastle (26), Londres (29 y 30), Leeds (2 de diciembre), Birhmingham (5), Manchester (8) y Glasgow (11). Por el momento no se anunciaron más fechas. Las entradas saldrán a la venta el viernes a las 6 a.m.