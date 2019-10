Vuelve al país un músico clave del rock nacional

Gonzalo “Gonzo” Palacios, quien fuera el omnipresente saxofonista del pock y pop de los años 80, vuelve al país para reencontrarse con el público porteño.

El Gonzo, como se lo conoce en la escena local, tocó con Los Redonditos de Ricota, Charly García, Soda Stereo, Fricción, Sumo, Viuda e Hijas, Andrés Calamaro, Memphis La Blusera y Los Twist, entre otras bandas históricas.

El saxo del primer disco de los Redondos (Gulp!) abandona temporalmente su retiro en el Mediterráneo para volver a la Ciudad de Buenos Aires. Será al frente de su banda “El Gonzo” y registrar un álbum en directo. Será el martes 26 de noviembre a partir de las 20.30 en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551 - CABA). Además, el miércoles 27 tocará en la Provincia: en Mr. Jones (Saavedra 399, Ramos Mejía).

Sin esconder sus influencias ( Earl Bostik, Eddie Vinson, King Curtis, Maceo Parker), “Gonzo” Palacios es dueño de un estilo particular y reconocible que despliega a lo largo de un repertorio consistente en una equilibrada mezcla de “swing-to-rock and roll”, blues, shuffle, funk y rythm and blues, en versiones con arreglos simples pero efectivos que explotan al máximo las posibilidades tímbricas del conjunto y el virtuosismo de sus acompañantes.

Completan el grupo además del Gonzo en saxo alto, Alejandro Ridilenir, guitarra eléctrica (Dario Eskenazy, Roxana Amed, Pedro Aznar, Nuria Martinez); Daniel Castro, bajo ( David Lebón, Frición, Vicentico, R.Coleman); Fernando Del Castillo, bateria ( Narcotango); Gustavo Ridilenir, flauta y saxo tenor ( Illya Kuryaki y Valderramas, Dancing Mood); Fabián Prado, piano y sintetitzador ( Memphis la Blusera) y Santiago Castellani, trombón ( Dancing Mood, Ciro y los Persas, Los Pericos).