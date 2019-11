Volvió la aclamada serie Downton Abbey en forma de película

"Estamos invitados a tomar el te/ la tetera es de porcelana/ pero no se ve/ yo no sé por qué", entonaba María Elena Walsh en una de sus clásicas canciones para niños y niñas. Y en Downton Abbey estamos todos invitados a participar del "tea time" mientras degustamos la intimidad de los Crawley, la familia aristocrática más ganchera de la cultura pop. Luego de seis temporadas cargadas de tecnicismos estéticos virtuosos y dramas que atraparon a millones de televidentes, la serie pasó a la pantalla grande. Los resultados son bastante aceptables; la película está hecha para los fans. Aquellos que no estén al día quedan excluidos de la experiencia, pues se pierden de la mística que generan algunos personajes en la audiencia.

Downton Abbey arranca con la noticia de que el rey Jorge V y la reina María se hospedarán en la residencia de los Crawley, como parte de una gira por Yorkshire. El anuncio causa revuelo en la familia y en todos los sirvientes, y los choques entre reyes y los Crawley serán motivo de desarrollo de la trama simple, pero muy larga (dura 122 minutos y podría resolverse en 90).

La película no escasea en diálogos de humor ácido e irónico que tan bien caracteriza a las comedias británicas y desde la puesta en escena es visualmente impecable- el trabajo minucioso para recrear una época en su totalidad es una delicia- y da gusto verlo. Así y todo, la película se torna innecesaria, al punto de confundirla con un estreno de la cadena Hallmark (los más veteranos sabrán de lo que estoy hablando).

Downton Abbey: la película funciona para los que amen la serie y a los clásicos personajes: vuelve Maggie Smith, regia y súblime, y tan sólo verla en pantalla grande hace que los corazones nerds palpiten de emoción. Son dos horas de disfrute para los cinéfilos (el registro artístico es excelente, vale la pena enunciarlo hasta el cansancio), los no iniciados en el universo llévense una almohada.

