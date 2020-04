Violenta pelea en vivo entre Morena Rial y su pareja Facundo Ambrosioni en Instagram

Morena Rial -la hija del reconocido conductor de televisión, Jorge Rial- protagonizó un momento de violencia cuando se cruzó en vivo en una pelea verbal con su pareja Facundo Ambrosioni, quien decidió abandonar la casa que comparten en Villa Devoto para regresar a Córdoba.

"Te voy a romper la cabeza"

En el video, que era un vivo en Instagram, Morena Rial lo acusa de haberle "metido los cuernos" en reiteradas ocasiones y lo amenaza con golpearlo con una botella en la cabeza.

“A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y (esto) va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”, afirmó Morena Rial.

El abogado Federico Albano le aconsejó a Ambrosioni que abandonara el departamento que compartía con Morena y su hijo Francesco.

"Fue a raíz de los sucesos que tomaron estado público y con el fin de evitar cualquier conflicto que complique su relación con el niño", aseguró el letrado del futbolista cordobés en diálogo con Clarín.