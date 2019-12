Video viral: Un youtuber dejó pagando a Lionel Messi cuando lo fue a saludar

El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, quedó descolocado cuando el caster de videojuegos español Ibai pareció ignorarlo por completo cuando lo fue a saludar y el video se volvió viral.

Todo sucedió en la presentación de los nuevos botines del astro en un evento organizado por Adidas. Allí se combinaron el fútbol con los deportes electrónicos e Ibai tuvo la chance de conocer a Messi, pero no salió como esperaba.

No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho

En la previa, el caster se había mostrado muy ansioso por conocer al jugador del Barcelona. "Hoy conozco a Messi. Mi único objetivo: enseñarle una foto de Messi chiquito. Si consigo esto podré vivir tranquilo y morir en paz", publicó en Twitter horas antes.

Pero luego, durante el evento, el encuentro pareció importarle poco a Ibai y Lio quedó sorprendido. Las imágenes no tardaron en recorrer el mundo.

Más tarde, el comentarista de esports se mostró apenado en las redes y escribió: "No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho".