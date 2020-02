Víctor Blanco explicó por qué no criticó la designación de Macri

El presidente de Racing, Víctor Blanco, habló de la designación de Mauricio Macri en la Fundación FIFA y develó por qué no criticó su nombramiento como el resto del fútbol argentino.

La elección de Macri para presidir la Fundación FIFA cayó muy mal en el fútbol argentino y las críticas fueron casi unánimes. La AFA, la Superliga, los clubes grande y los chicos, expresaron su rechazo de forma pública, excepto Racing.

Ahora, en una entrevista con Clarín, Blanco se refirió a esa postura con una respuesta evasiva. "Es que fue un nombramiento para una Fundación, no es un cargo que tenga que ver con el fútbol en sí mismo", apuntó

Y lanzó un tiro por elevación al resto de la dirigencia: "Además, yo no tengo ambiciones políticas. No me pareció prudente manifestarme. Muchos dirigentes no opinaron. Ojo, fueron más los que no dijeron nada que lo que sí lo hicieron".