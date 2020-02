Verónica Lozano furiosa por la liberación de Fabián Tablado

La liberación del femicida Fabián Tablado causó una gran conmoción e indignación social. El hombre mató a su novia de 113 puñaladas en 1996 y salió caminando de la Unidad Penal 21 de Campana después de 24 años. La conductora Verónica Lozano fue una de las que expresó públicamente su bronca contra él, y optó por hacerlo en redes sociales.

Al salir de prisión, Tablado habló con la prensa, aseguró que quiere "reflexionar" y que es "otra persona. El hombre aseguró que todos los días piensa en lo que hizo y dijo que no es que no siente culpa por ello, lo que no es lo mismo que decir que lo hace. Entre esos comentarios, lanzó: "Siempre me pregunté por qué maté".

Lozano citó una nota periodística que se hizo eco de las declaraciones y lanzó en Twitter: "Porque sos un sorete, una mierda, sos el mal", en respuesta a la pregunta que se hizo el femicida.

Por q sos un sorete , una mierda , sos el mal !

Para el asesinato de Carolina Aló, de 17 años, usó una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería. Fue juzgado en 1998 y a su condena se amplió por haber amenazado a otra mujer con la que se casó estando preso en 2007 y tuvo dos hijas mellizas.

Una pericia psiquiátrica ordenada por el juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro David indica que Tablado presenta facultades mentales normales, aunque se aconseja que no se relacione con sus hijas, las cuales tienen actualmente once años. Entre otras cuestiones, se enciende la alarma por entender que el hombre presenta "una baja tolerancia a la frustración y que ante ello puede pasar al acto", según consignan fuentes judiciales a NA.

El informe fue remitido a la jueza de Familia Silvia Sendra, encargada de tomar eventuales medidas de restricción en cuanto al contacto del femicida con sus hijas y la madre.