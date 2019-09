URGENTE | Retiro de depósitos: la gente sacó más de U$S 9.200 millones desde las PASO

Los ahorristas retiraron ya más de U$S 9.200 millones de los bancos desde las PASO hasta el viernes 6 de septiembre. La semana pasada se llevaron U$S 3.300 millones.

De acuerdo al Informe Monetario Diario que publica el Banco Central (BCRA), desde el 9 de agosto, los depósitos en dólares del sector privado cayeron U$S 9.220 millones. El viernes pasado sacaron U$S 409 millones, con lo que acumularon U$S 3.325 millones en las cinco primeras jornadas de septiembre.

Los bancos cuentan aún con U$S 23.280 millones de los ahorristas y empresas. Antes de las elecciones tenían 32.500 millones, con lo que hasta ahora extrajeron el 28,3% de los depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos.

En tanto, el sistema financiero posee U$S 26.042 millones si se suman las cuentas del sector estatal. Al 9 de agosto la totalidad de los depósitos financieros eran de U$S 35.243 millones.

Aunque se desaceleró luego de caídas preocupantes, la salida de depósitos demuestra la fragilidad del modelo económico de Mauricio Macri, que debió disparar la tasa de interés de referencia al 86% para intentar contener la sangría de divisas. Ahora depende del siguiente giro del FMI para ganar oxígeno, pese a que el Gobierno incumplió sistemáticamente con el acuerdo que firmó hace poco más de un año.