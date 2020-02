Uno de Los Simuladores fue bloqueado por Eduardo Feinmann y lo festejó con un contundente apodo

El actor Federico D'Elia publicó en las redes sociales una captura de pantalla que muestra que el conductor de A24 y ferviente defensor del macrismo, Eduardo Feinmann, lo bloqueó en la red social Twitter sin motivo aparente.

"Me levanté con una linda noticia, nunca me había bloqueado nadie....es el auténtico, no? Que le habré hecho al jinete fachito?", escribió D´Elía, uno de los protagonistas de Los Simuladores.

Los mensajes a la publicación de D´Elía fueron en su mayoría de apoyo y algunos hasta le pedían que volvieran Los Simuladores.