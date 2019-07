Un hombre en situación de calle tocó la marcha peronista en la cancha de River

Un pianista que está en situación de calle sorprendió a todos en el parador que creó el club River Plate al tocar canciones como Let it Be y la marcha peronista.

"No estoy llorando. Se me metió este hombre en situación de calle tocando mejor que Bill Evans en el ojo", contó el periodista Fernando Soriano al compartir el video en su cuenta personal de la red social Twitter.

Carlos, el pianista, necesita laburo. En el video cuenta dónde ranchea por si lo quieren ayudar. pic.twitter.com/uXhJ1JX1rx — Fernando Soriano (@ferosoriano) 4 de julio de 2019

"Estudié en Santa Cecilia en San Juan a los cuatro años, venían de Italia a tomarme exámenes. Estoy considerado uno de los 20 mejores pianistas del mundo", afirmó Carlos, quien se ofreció a planchar, lavar y hacer los mandados para salir de la calle.

Carlos toca la marcha peronista. pic.twitter.com/O8Hf4Wrr4U — Fernando Soriano (@ferosoriano) 4 de julio de 2019

Un total de 103 personas en situación de calle pasaron la noche en el estadio Monumental de River Plate, en el barrio porteño de Núñez, donde fueron atendidos por la Red Solidaria en una iniciativa para prevenir muertes provocadas por las bajas temperaturas invernales.