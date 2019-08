TV Pública: Federico Andahazi reconoció que cobró $70 mil por cada capítulo de su programa

El escritor y psicoanalista Federico Andahazi aseguró que no sabe si cobrará por su trabajo en el programa que hizo para la TV Pública, luego de que se diera a conocer que la empresa Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE) aprobó pagar más de 10 millones de pesos por la segunda temporada de "Vas a viajar en mi sidecar".

LEA MÁS El Gobierno le dará a Andahazi más de $10 millones para su programa

Según Andahazi, todavía no cobró un centavo por la segunda temporada de su programa en la TV Pública y dijo que le mandó un mensaje al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, "para que le paguen a la gente que trabajó". "Le mandé un WhatsApp a Lombardi para que le paguen a la gente, se los puedo mostrar, yo no sé si voy a cobrar porque no tengo contrato", explicó anoche Andahazi en el programa Intratables, por América TV.

Según contó el psicoanalista, él cobró por la primer temporada 70 mil pesos por programa ($630.000 en total por 9 capítulos), sin embargo afirmó que era una fake news la noticia de Página 12 que mostraba que por la emisión completa del programa se gastarían 10 millones de pesos. "Nos comunicacamos con la gente de Lombardi y nos dijo que era 8. 525.000 pesos más IVA", sostuvo el conductor del programa Intratables, Fabián Doman.

Acorralado, Andahazi respondió sobre el monto total que se gasta: "Eso se informó ahora. ¿A vos te parece cuánto sale el programa?". Doman le preguntó si no era el productor del programa y el escritor se molestó para manifestar: "Como conductor de un programa, ¿Vos sabés cuánto cuesta todo?".

Ayer se conoció que la empresa Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE) aprobó pagar más de 10 millones de pesos por la segunda temporada de "Vas a viajar en mi sidecar", el programa de la TV Pública que conduce el escritor y psicoanalista Federico Andahazi.

El directorio de CPSE avaló un desembolso de $10.360.060,68 para darle continuidad a un serie documental que en su primera temporada midió apenas 0,6 puntos de rating en promedio, según publicó hoy el diario Página 12.

CPSE es una empresa pública dependiente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, cuyo responsable es Hernán Lombardi, y está previsto que la segunda temporada de "Vas a viajar en mi sidecar" cuente con nueve capítulos.

En la nota de este miércoles, firmada por el periodista Emanuel Respighi, se consignó que aún no está resuelta la fecha de estreno del programa en la TV Pública, aunque la puesta en pantalla podría producirse antes de las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 27 de octubre.

En la serie documental que conduce Andahazi, el escritor viaja montado en un sidecar a la caza de historias de vida, y su continuidad en la emisora estatal se confirmó después de que el propio Lombardi lanzara un "plan de austeridad" en la TV Pública, cuyo déficit operativo supera los $3.500 millones, según se publicó recientemente en el Boletín Oficial.

La realización y el presupuesto de la segunda temporada de la "travesía narrativa" de Andahazi tuvieron aprobación en la reunión del 26 de marzo de este año del directorio de CPSE.

En la misma acta también se especificó la forma de pago de los más de $10 millones: un anticipo del 30 por ciento a la firma del contrato, otro tanto al inicio de la grabación, otra parte igual al inicio de la post producción y un 10% final contra la entrega de la totalidad de los capítulos terminados (nueve en total), informó Página 12.