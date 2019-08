Tras los anuncios de Lacunza, Camaño apuntó al "fracaso" del modelo de Cambiemos

La diputada nacional y candidata a renovar banca por Consenso Federal, Graciela Camaño, aseguró que el Congreso no pondrá trabas para tratar el proyecto de ley del Gobierno para promover una "extensión de los plazos" de la deuda bajo jurisdicción local, lo que en la práctica equivale al megacanje implementado por Fernando De la Rúa a fines de 2001.

En diálogo con TN, Camaño analizó: "El Gobierno, cuando comenzó a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, no trajo el tema al Congreso. Toda la oposición reclamó que debían venir con lo cual no vamos a ser contradictorios con nosotros mismos. Ésto es responsabilidad del Congreso y lo establece la Constitución".

En esta línea, planteó que es "bienvenido que se entienda que hay que rever algunas cosas que se estaban planteando desde hace tiempo", como los plazos de la deuda histórica con el organismo internacional de crédito. Sin embargo, advirtió que "hay que ver la letra chica, cómo terminan con las propuestas de los Bancos" en lo que respecta a la prórroga del vencimiento de Bonos. "Es claro que no va a haber quitas y lo que decimos es que descomprime el horizonte del próximo Gobierno. Roberto (Lavagna, titular del espacio Consenso Federal) habló de la posibilidad de recompra, pero para eso tenés que tener capacidad y no lo sabemos. Tenemos que ver qué es lo que dicen en el proyecto que envíen. No tiene quita, a pesar de ser obligatorio, y ésto lo aleja de lo que puede ser un default en los términos técnicos en que lo conocemos", explicó.

La diputada enfatizó, al respecto, que "las Lecap y las letras de corto plazo son la confesión del desastre de los últimos dos años, del monumental error del modelo (del exministro de Hacienda Nicolás) Dujovne y que, en parte, es responsable de buena parte de la crisis que hemos tenido".

Consultada por el panorama político-electoral, Camaño apuntó que Mauricio Macri y Cristina Kirchner representan "ocho años de fracaso en este país" y que ninguno de los dos sectores abandonó "el campañismo" ya que "no hay un solo acto que no sea pensado en términos de campaña electoral".

Finalmente, respecto al compañero de fórmula del Presidente, Miguel Ángel Pichetto, consideró que "sus consideraciones lo convierten en un antidemocrático. Lo que refiere a las fuerzas minoritarias es de un nivel de desprecio democrático increíble".