Tras la derrota de Mauricio Macri, el Banco Central apretó fuerte el cepo al dólar

A última hora, luego de la derrota de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales, el directorio del Banco Central decidió un fuerte endurecimiento del cepo cambiario. Si bien no se dispuso un feriado bancario como se especuló originalmente, se estableció un límite de 200 dólares mensuales para la compra por parte de personas físicas.

Esta mañana, a las 8.30, el titular del BCRA, Guido Sandleris, brindará una conferencia de prensa para explicar el detalles de las medidas. "Ante el grado de incertidumbre actual, el directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", reza el texto difundido por las autoridades monetarias, que luego de las PASO del 11 de agosto habían establecido como límite 10 mil dólares por persona.

Según se especificó, el nuevo cepo es de "U$S200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos". Además, aclararon que "estos límites no son acumulativos".

El viernes pasado el Central envió a los bancos 800 millones de dólares en billetes para que tengan liquidez en caso de que los ahorristas acudan a las sucursales para retirarlos.

La devaluación del peso durante las últimas jornadas antes de las elecciones habían llevado a la especulación de un posible feriado cambiario para el lunes si se confirmaba la derrota de Macri y el triunfo de Fernández, pero finalmente no se hará.

El pasado viernes, las reservas cayeron U$S 1.700 millones y finalizaron en U$S 43.503 millones. Con esta caída, los activos se redujeron U$S 5.200 millones en lo que va de octubre. Desde el 9 de agosto, último día hábil antes de las PASO, la cifra disminuyó más de U$S 22.000 millones.