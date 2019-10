Tras el escándalo, Guillermo Andino denunciará a una cuenta fake: "Me hace quedar como un salame"

Luego de que el conductor Guillermo Andino contara que había “arreglado” con el obstetra para adelantar el parto de su primera hija; ahora el periodista salió a negar la historia y aseguró que “eso nunca ocurrió”. No obstante, sus dichos fueron repudiados en las redes sociales y ahora el presentador de noticias va a ir contra una cuenta fake de Twitter.

“La anécdota nunca ocurrió. No hay que hacer bromas con situaciones tan sensibles”, se excusó el conductor de noticiero en diálogo con Radio Con Vos y aseguró que irá contra una cuenta fake que lleva su nombre en las redes sociales.

Y adelantó que iniciará una investigación: “Al no tener redes sociales, había un fake que se metía y contestaba por mí entonces voy a iniciar una investigación porque no es la primera vez que me pasa”.

Porfis, si alguno de ustedes es mi fake y dicen cosas que yo no diría, el momento de avisarlo es este. Bah, este o en un rato. Tampoco es tan urgente. Cuando puedan, ¿sí? https://t.co/2be55MabMa — GUlLLE ANDINO ♡♥♡ (@AndinoOkey) October 10, 2019

“Este fake me hace quedar como un salame”, expresó acongojado.