Tras dejar las redes, reapareció Casero con una convocatoria para defender a Macri

El ex humorista y acérrimo militante de Juntos por el Cambio Alfredo Casero grabó un video donde convoca a una nueva marcha en apoyo al presidente Mauricio Macri y habla de la llegada del nazismo.

"A ver cuando hacemos esa marcha. Tenemos que hacerlo, hay que salir a la calle, no quedarte esperando a que vengan los nazis con los tanques", afirmó Casero en respuesta a otro video publicado por una usuaria que también reclama una movilización macrista, según detalló La Nación.

En el video, Casero asegura que está "triste por el porvenir" y que los macristas necesitan "directivas claras". En esa línea, pidió no esperar "el as en la manga" que podría tener "el ecuatoriano ese", en clara alusión al gurú del márketing político Jaime Durán Barba.

"Mi pelea nunca fue por un partido ni por un político, sino por mantener la República, que parece un eslogan, pero no es así. Pregúntenle a los venezolanos que decían 'no, esto no nos va a pasar a nosotros'. Van a entregar el país para no ir presos", remarcó. Y agregó: "La vicepresidencia va a ser la que maneje el país, con una receta populista que no sirvió en ningún lado. amos a perder la República como la perdieron los venezolanos".

LEA MÁS Alfredo Casero anunció que se retira de la vida pública

"Pero no te dejes avasallar. Salgamos a la calle para defender lo que vamos a perder el día de mañana... y de una manera tan estúpida", concluyó.