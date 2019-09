Tras cruzar a Fernández, el Gobierno usó a Alfonsín en un video de campaña que oculta a Macri

Luego de los cruces entre el oficialismo y el Frente de Todos por la utilización de la imagen de Raúl Alfonsín, Mauricio Macri redobló la apuesta con un nuevo video de campaña.

Después de que el candidato a presidente del peronismo, Alberto Fernández, afirmara en un encuentro con ex dirigentes radicales que él también es resultado del alfonsinismo, el presidente del bloque de Diputados de la UCR y del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, salió a responderle.

Mediante tuits, Negri aseguró que desde el radicalismo le cerraron la puerta a Fernández, mientras que Fernández no se quedó callado y negó sus declaraciones.

"Negri miente. Como siempre mintió Cambiemos y como siempre les mintieron a los argentinos. Miente y confunde como mintió Macri", escribió el exjefe de Gabinete.

Negri miente. Como siempre mintió Cambiemos y como siempre les mintieron a los argentinos. Miente y confunde como mintió Macri.



Los argentinos ya los conocen y saben lo que hicieron con las banderas del radicalismo. https://t.co/4Wd56GJVeu — Alberto Fernández (@alferdez) September 25, 2019

Tras la discusión, se viralizó en redes un nuevo spot de campaña, que simula ser de la militancia pero que según pudo confirmar El Destape es oficial.

"Es oficial pero no va a salir en la tv. Va a haber mucho de estos spots que no se saben si son o no oficiales y se van a viralizar en la redes", apuntaron desde el oficialismo.

El video en cuestión, acompaña imágenes de personas con banderas argentinas con la voz del expresidente de fondo, con su discurso del cierre de campaña en 1983.