Paro de subtes: Trabajadores no descartan la interrupción del servicio por tiempo indefinido

El dirigente de los Metrodelegados, Claudio Dellecarbonara, se refirió al paro rotativo que rige en los Subtes y señaló que "la situación es muy preocupante y grave, es una verdadera crisis de salud pública porque estamos con materiales altamente cancerígenos". El dirigente adelantó el plan de lucha: "No descartamos parar el subte definitivamente hasta que cambien los vagones con material cancerígeno".

En diálogo con El Destape Radio, el delegado de la línea B explicó que "el material cancerígeno puede ser respirado por los trabajadores y por los usuarios y poner en riesgo la vida" y destacó que "hace 2 años que pedimos respuestas de la empresa Metrovías y del Gobierno, pero no hemos tenido respuesta".

"El paro no es un capricho, tiene que ver con la integridad física. No es por un punto de paritaria, se trata de vidas humanas que no se pueden reemplazar", explicó Dellecarbonara. Asimismo agregó que "los funcionarios de la ciudad no saben lo que es viajar en subte".

"Los funcionarios no saben lo que es tener que contarle a tu familia que por ir a trabajar te podés morir", se explayó.

"Podríamos decir que no trabajamos más con este material cancerígeno, pero somos conscientes de la necesidad del transporte público", agregó el dirigente. Además señaló que "si los trabajadores decidimos hacer uso del derecho que tenemos la linea B no funcionaría nunca más hasta que no cambien los trenes".

Desde la empresa Metrovías reconocieron que el año pasado, fue "confirmada la presencia de asbesto en los coches CAF-5000 de la Línea B, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) –autoridad de aplicación- desafectó del servicio dicha flota y dispuso su retiro de la Red de Subte".

Además informaron que hasta la fecha "se han realizado 448 exámenes médicos de los cuales, en 13 casos se han detectado resultados compatibles con exposición a asbestos, todos ellos asintomáticos".