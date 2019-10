Terminó la reunión con el FMI, pero no hubo definiciones sobre la llegada de los U$S 5.400

Los funcionarios del Gobierno terminaron su reunión con la junta directiva del FMI, liderada por Kristalina Georgieva y David Lipton, y calificaron el encuentro como "productivo". Sin embargo, tal como se esperaba, no hubo definiciones sobre la erogación del desembolso de U$S 5.400 millones.

Según trascendió, la reunión en las oficinas del organismo financiero duró media hora, en la que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, informaron resultados y proyecciones económicas al Fondo. Así lo reveló el exminsitro de Economía de la provincia de Buenos Aires a través de una videoconferencia desde Washington para el Coloquio IDEA en Mar del plata.

MÁS INFO El dólar volvió a subir, está cerca de los $ 61 y hay tensión en el Banco Central

"Fue muy constructiva, cooperativa. Habíamos trabajado con el staff dos días antes, ya que siguen el caso argentino. Representamos al país independientemente del proceso electoral, para que el programa continúe y que el Fondo tenga todas los datos disponibles para este el año y el que viene, y así evitar perder tiempo", detalló Lacunza.

A su vez, añadió que explicaron al FMI que "superado el proceso electoral" el país retomaría "el sendero de crecimiento que había hasta las PASO". Además, se refirió a las críticas por la política de endeudamiento que tomó el Gobierno.

"Para bajar la deuda, hay que bajar el déficit fiscal. Hubo un cierre de mercados tras las PASO, entramos en un problema de liquidez, no de solvencia. No es una deuda insostenible", sostuvo. En ese sentido, soslayó: "Si gana el oficialismo, las dudas se van a despejar y volveremos al mercado. Si no, habrá que encarar un proceso de renegociación y las medidas de agosto van a quedar obsoletas".