Susana Giménez: "Me asusta un poco la cuarentena obligatoria"

Susana Giménez vive la cuarentena total como todos los argentino y, en una conversación profunda con Oscar González Oro, profundizó en los miedos que le provoca el aislamiento. También contó todo lo que hace en su nueva rutina y hasta se animó a dejar algunos consejos.

''Lo llevo bastante bien, porque aún no pasaron tantos días, me asusta un poco el tema de la cuarentena obligatoria, pero es lo único que se puede hacer para cortar este virus. Yo no quiero espantar a nadie, pero todo esto es un horror, hay que pensar en la familia, tienen que quedarse en la casa’’, reveló la conductora.

Susana detalló en que ocupa su tiempo ahora que no puede salir: ''Me agarró la limpiadora, abrí placares que hace 20 años no abría, he tirado tantas cosas, secadores de pelo, termómetros…y todavía me falta muchísimo, todavía no fui al sótano, hoy creo que bajo’’.

Confidente con el Negro Oro le contó que a Darín en este tiempo libre obligado también le había agarrado por limpiar los libros: ''Agarró toda la biblioteca, y limpió libro por libro, justo él que nunca agarró un trapo’’.

Continuando con su nueva rutina de cuarentena, la conductora expresó: ''Después hago bicicleta que me hace bien a la rodilla, hago cinta, la televisión solo la veo a la noche, veo películas, me veo todo, leo, pero en Buenos Aires, no leo tanto, y estoy reciclando muchas cosas’’.

La diva también se tomó su tiempo para hacer algunas recomendaciones: ''Lo que recomiendo es poner un trapo de lavandina en la puerta’’; y dejó un mensaje para su público: ‘’Lo único que nos puede salvar es estar en la casa de uno y no tener contacto con nadie de la calle. Estamos en guerra, una guerra bacteriológica, y la única manera de combatirla es la cuarentena’’.