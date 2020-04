Susana Giménez insultó a Nicole Neumann, tras la polémica por abandonar a su perra adoptada

Susana Giménez apuntó con mucha furia contra Nicole Neumann, después de que la modelo la criticara por devolver a su perra recién adoptada en medio del avance del coronavirus. Tras asegurar que está "harta", aseguró que Neumann es una "estúpida" por cuestionarla.

Días atrás, Giménez reveló en una entrevista con Santiago del Moro que devolvió a Rita, la perra que había adoptado, y le llovieron una catarata de críticas. “Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas”, fue la justificación de la diva, que no convenció a nadie.

A la gran cantidad de usuarios que la cuestionaron en redes sociales también se sumaron mensajes públicos de figuras como Juana Viale, Moria Casán, Leo Montero y Nicole Neumann. “Ay, mira tú. Pobrecita, la mordía mucho. ¿Y eso qué es, un acto de amor o de desamor?”, lanzó 'La One' días atrás en Los Ángeles de la Mañana.

A partir de que Susana Giménez dijo que devolvió al criadero a la cachorrita que le había llegado hace algunas semanas, se desató un escándalo en donde muchos conductores como Leo Montero, Nicole Neumann, Juana Viale y muchos usuarios criticaron duramente a la conductora de Telefe.

En Intrusos (América TV) Jorge Rial habló de las críticas hacia Susana y contó que la conductora está muy enojada porque ella dejó en claro que la pequeña Rita volvería cuando cumpla el periodo de cambio de dientes:

Susana se comunicó con Intrusos y habló de esta polémica. ''Estoy harta del tema del perro y que la gente sea tan estúpida que crea que voy a abandonar el perro’’; comenzó diciendo Susana. ''Ya hace una semana que se fue, esto es hasta fin de mayo que nos vamos a ir a Punta del Este con los otros perros. Me dijo la señora del criadero que vio a la mamá y a sus hermanitos’’, sumó.

Según comentó la conductora, la perrita Rita apenas llegó estaba manejando la casa, y descargó su furia contra quienes la criticaron. ''Por qué tengo que soportar que haya estúpidas, que hablan cosas que no son’’, señaló.

Susana fue directa con Nicole Neumann, quien había dicho que cuando se adopta un perro hay que ser responsable y hacerse cargo, porque un perro es como un hijo. ''Nicole, es otra estúpida que sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Yo creo que le dicen, algún productor debe decirle; 'matala’, no sabe de televisión y no sabe de nada’’, lanzó la diva macrista.

La conductora también se refirió a la polémica por el tema de la compra del perro: ''Yo tengo esa raza que me encanta, yo voy a tener el perro que se me da la gana, también tengo uno de la calle. Nicole que se meta en su vida con sus perros’’. Además, dejó en claro que Nicole nunca le pareció un personaje atractivo. ''Nunca la entrevisté y nunca me pareció interesante para entrevistarla, es modelo y monísima’’, afirmó.

Debido a la extensión de la cuarentena Susana confesó que está preocupada por el tema de Rita: ''Me preocupa el tema de Rita que no puede estar tres meses más en el criadero, dormíamos juntas, pero se despierta y me empieza a tirar el pelo’’.