Sergio Massa, sobre la unidad del Frente de Todos: "No nos van a hacer pelear, no hay lugar para vanidosos"

El diputado electo por el Frente de Todos y conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, descartó que haya algún tipo de fisura dentro del espacio o pelea entre los sectores que integran la alianza electoral como así también, resaltó la “humildad” del nuevo presidente Alberto Fernández.

En el programa Polémica en el Bar, le consultaron al ex intendente de Tigre si le quedó algún café pendiente con alguno de los dirigentes del peronismo y del kirchnerismo que hace unos años, estaban distanciados. Al respecto, Massa replicó: “Tuve la oportunidad en estos dos años de poder hablar uno por uno y fuimos resolviendo y aclarando posiciones”.

“Lo importante es que aprendimos que nuestra pasiones y peleas individuales no podían poner en riesgo construir un nuevo Gobierno”, aseveró y convocó a que se sumen a esa tarea “los Lavagna, los Camaños, los Monzón, Frigerio y Gerardo Morales”.

Asimismo, sostuvo que “el Gobierno quiso sostener su caudal de votos en base al odio” por lo cual apostó: “No podemos construir el futuro con odio. El diálogo es la base de la Argentina que viene y lo decimos ahora con muchas lastimaduras”.

Ante las operaciones políticas que comenzaron a circular sobre malestar para dentro del FdT por que no se mencionó a uno u otro dirigente, Massa sentenció: “No nos van hacer pelear con esas cosas y por esas cosas. No hay lugar para vanidosos y el menos vanidoso y más humilde es Alberto”.