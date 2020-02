Seguridad: Alberto Fernández y Axel Kicillof acordaron bajarle el tono a las tensiones entre Sergio Berni y Sabina Fréderic

Alberto Fernández y Axel Kicillof hablaron por teléfono este lunes por la tarde luego de otro episodio de tensión entre los ministerios de Seguridad nacional, a cargo de Sabina Fréderic, y el bonaerense, comandado por Sergio Berni. Acordaron bajarle el tono a la polémica, reforzar el trabajo en conjunto y mantener las fuerzas federales en el Conurbano.

Esa es la versión oficial y más amable de la conversación. Otras miradas indican que nadie logra contener a Berni, y que fue advertido de la inconveniencia de “mandarse solo” en un tema que consideran delicado por razones obvias, aunque todas las fuentes consultadas ratificaron la continuidad del ministro.

Berni envió la semana pasada una carta a Frederic en la que solicitaba el retiro de los gendarmes del territorio bonaerense, ya que "sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales", según indica el escrito. Desde Nación ignoraron ese pedido, y en Provincia intentaron restarle importancia, al tiempo que aclararon que nunca tuvo la firma del gobernador.

Este domingo en una entrevista con el diario Clarín, Frederic aseguró que no tiene “diferencias profundas” con Berni, con quien mantiene “conversaciones permanentes” y comparte “gran parte de su perspectiva de seguridad”. También dejó en claro que hay una diferencia de estilos, y se propuso como desafío “mostrarle a la gente que se puede dar seguridad sin hacer una performance o un acting”, en contraposición al ministro bonaerense y su antecesora, Patricia Bullrich.

El presidente quedó muy conforme con esas declaraciones. Consideró que fue “un reportaje simplemente perfecto”. Reconoce que se requiere destreza para hablar de seguridad en la Argentina, celebró que no se enredara en internas, le hizo saber a la ministra que eso sumaba mucho a la gestión y le agradeció el compromiso.

Este lunes, una vez más, Fernández brindó un fuerte respaldo público a Fréderic y le recordó al bonaerense que la seguridad queda a cargo de las provincias. “El ministro tiene un método propio, que lo aplique. Es su responsabilidad, no la mía. No sé qué piensa ni qué quiere, me preocupa lo que proponemos nosotros desde el estado nacional”, dijo en diálogo con Radio Continental.

También descartó que exista un "cortocircuito" porque "todos queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema”.

Esta semana en Tucumán se reunirá el Consejo de Seguridad Interior. En lo formal será un ámbito en el que se encontrará la ministra de Seguridad nacional con los ministros y los responsables del área de todas las provincias para planificar y definir políticas públicas locales y federales. Se anunciarán acuerdos y convenios. Será un encuentro en el que se descuenta un alto perfil político, y una oportunidad para recomponer en público la relación entre Sabina Frederic y, en caso de confirmar su asistencia, Sergio Berni.