Se levantó el paro de pilotos previsto para el fin de semana y habrá vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral

Los gremios aeronáuticos levantaron el paro de 48 horas previsto para este fin de semana, luego de una extensa reunión con el Ministerio de Producción y Trabajo y la cúpula de Aerolíneas Argentinas. Según se pudo saber, se abrió una instancia de negociación entre las partes.

La medida de fuerza iba a afectar los servicios de Aerolíneas Argentinas y Austral durante todo el fin de semana por un conflicto paritario. La suspensión de la medida de fuerza fue confirmada por Pablo Biró, secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

"Inicialmente se suspende el pro de actividades de 48 horas en virtud de que se está trabajando en un acuerdo", aseguró Biró tras la reunión con funcionarios de Cambiemos. Y agregó: "Esto es una muestra de buena voluntad".

Minutos antes del encuentro, no se esperaba esta resolución ya que el propio Biró ingresó con un tono muy duro: "Que dejen de tomar de rehenes a todos los pasajeros y nos den una salida para evitar una medida de fuerza que no queremos implementar. No puedo ser más enérgico, no queremos implementar esta medida de fuerza".

Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, había pedido "no tensar la cuerda" y evitar una medida de fuerza que perjudica a los pasajeros y estigmatiza a los trabajadores. Horas antes del inicio del paro, finalmente se levantó la protesta.