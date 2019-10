San Juan: estalló la polémica por comentarios racistas y misóginos de una locutora contra candidatas en la Fiesta Nacional del Sol

En San Juan, una nueva polémica se desató por malos tratos en una radio, contra tres candidatas a formar parte de la Fiesta Nacional del Sol. La conductora envuelta en la polémica es Natalia Vargas, quien dijo ser “humorista”, directora de la radio Cosmos FM y se autodenomina “antikirchnerista” y enemiga pública de José Luis Gioja.

Vargas denominó con bajos calificativos, insultos y frases misóginas a las tres chicas que se han presentado para ser parte del certamen de este próximo viernes que organizó el Municipio de Jáchal, para elegir a su embajadora. En un discurso que salió al aire el pasado martes, cuando se conoció la foto de las candidatas, Vargas las descalificó propinando insultos: les dijo que “son tres negritas que no valen ni cinco centavos”; que si “se ponen al sol, toda la grasa se les va a caer”, “ya no habrá pasarela en el certamen porque con estos bagres, qué va a haber pasarela”, entre otras frases. Además, las tildó de “típicas jachalleras”, “de cara oscurita”, “llenas de bendiciones”, y de que si les consultan qué hacen de sus vidas, ellas contestarán que “sólo saben abrir las piernas”.

De todas estas apreciaciones, Natalia se hizo cargo y le respondió a la prensa que “no tiene que arrepentirse porque no cree en la violencia de género”. “Los que me conocen saben el humor que hago, si les hubiera molestado hubieran llamado a la radio después del programa”, lanzó. La mujer, que dice ser profesional de los medios, intentó comparar la violencia ejercida por los grupos feministas en las plazas, y dijo que lo que ella hacía no era tal violencia. También se autodenominó un personaje duro que emite editoriales políticas con fundamento. “Todos saben que yo en la radio estoy en contra de Gioja”, manifestó, abiertamente, la comunicadora radial.

Vargas aprovechó para mofarse de la situación y expresó en sus redes sociales que “de repente ahora me escuchan y me piden explicaciones”. Ante las notas que fueron surgiendo al respecto, se burló de la situación y asentó: “ahora voy a ser machirula”. Quien se hizo cargo fue el intendente de Jáchal, Miguel Vega, departamento ubicado en el extremo Norte sanjuanino. El mandatario repudió las agresiones de la conductora contra las mujeres de su pueblo y emitió un comunicado oficial en símbolo de acompañamiento a las candidatas.

“Históricamente, la mujer jachallera se caracterizó por su generosidad, empeño, belleza, humildad, calidad humana y vocación en cada uno de sus actos, y esas virtudes se mantienen hasta la actualidad; es por eso que rechazamos de manera terminal estas declaraciones malintencionadas que sólo generan un repudio generalizado”, manifestó. Por último, aseguró que Vargas tendrá noticias del INADI San Juan y de los abogados de la comuna, por una posible demanda por daños morales.