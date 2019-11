Sacachispas le pidió a Alberto Fernandez un saludo en Twitter: "A ver si rascamos un empate de local"

Sacachispas se caracterizó, en el último tiempo, por ser uno de los clubes del fútbol argentino más ingeniosos a la hora de realizar publicaciones en redes sociales. De hecho, la innovación también alcanzó las fotos que el equipo titular se saca antes de cada partido: en ellas, los deportistas hasta se han disfrazado como los actores de 'La Casa de Papel' cuando la serie española explotó en la mayoría de los hogares. Y ahora, el elenco de Villa Soldati se sumó a los pedidos para que Alberto Fernández les deje su saludo en Twitter.

Hola @alferdez ayer nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local. https://t.co/9QHISn3hOW — Sacachispas (@SacachispasOK) November 28, 2019

Aprovechando que el presidente electo comenzó a contestar mensajes a sus seguidores, 'Saca' redactó un divertido tuit en el que reconoció haber llegado tarde a la noticia pero expuso sus motivos por los que cree ser merecedor del saludo de Alberto.

"Hola, Alberto. Ayer nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local", fueron las palabras elegidas por este humilde club que ascendió a la Primera B Metropolitana en 2017 y tras jugar un fútbol abrumador en la cuarta división.

¿Efectivamente está tan mal Sacachispas? Sí, tiene ocho puntos, se encuentra a 23 unidades del líder Almirante Brown y lleva siete encuentros sin ganar, en los que cosechó tres empates y cuatro derrotas.