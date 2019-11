Rodolfo D'Onofrio habló de su vínculo con Alberto Fernández y qué le dijo tras el triunfo electoral

Rodolfo D'Onofrio es el actual presidente de River. Tiene 70 años y una vocación muy fuerte por lo social. De hecho, ha expresado en más de una oportunidad su deseo de incursionar en la política nacional. "Me quedan dos años de gobierno. Es mi compromiso y una vez que termine esto estaré libre, porque ya no puedo ser candidato a nada en el club. Hacer política nacional es una deuda que tengo conmigo. Nunca lo he hecho pero siempre tuve un compromiso social muy grande y vocación para hacerlo", aseguró, en diálogo con Diario Clarín.

¿En qué espacio decidiría meterse de lleno en política, en caso de llevar adelante su meta? No lo ha manifestado. Sin embargo, D'Onofrio confesó que mantiene un vínculo extenso con Alberto Fernández, presidente electo que asumirá el 10 de diciembre entrante. "Tengo una relación con Alberto de más de 30 años pero no lo molesté. No hice nada. Sí lo felicité. Hemos chateado antes y después de las PASO también. Si se refieren a hablar sobre el fútbol argentino, no hablamos sobre eso", enfatizó Rodolfo.

"Después, con Macri nunca tuve diálogo. Fue algo que me dio pena, porque sé que desde River podemos hacer cosas para la sociedad. Espero que el nuevo gobierno se dé cuenta de que los clubes podemos cumplir una función social muy grande. A mí lo que me diferencia de Macri en cuestiones futboleras es que él cree que las sociedades anónimas son lo mejor para el fútbol argentino y River lo rechaza absolutamente. Yo creo que tienen que ser sociedades civiles y no anónimas", sentenció el presidente de River, marcando sus diferencias con quien dejará la Casa Rosada en pocas semanas.